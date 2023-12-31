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Transit rejiminde kapsamlı teminat uygulamasına düzenleme - Son Dakika
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Transit rejiminde kapsamlı teminat uygulamasına düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile transit rejimi kapsamında kullanılan kapsamlı teminat izin başvurularının değerlendirilmesi ve yetkilendirme işlemleri yetkili bölge gümrük müdürlüklerine devredildi. Ayrıca, Ortak Transit Sözleşmesi'ne uyumlu kapsamlı teminatta indirim başvurularında uluslararası geçerliliği olan derecelendirme kuruluşu raporu da dahil edildi.

Transit rejiminde kapsamlı teminat uygulamasına düzenleme
31.12.2023 - 15:49,
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Transit rejimindeki kapsamlı teminat uygulamasına dair düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığının hazırladığı "Gümrük Genel Tebliği'nde (Transit Rejimi) (Seri No: 4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle transit rejimi kapsamında kullanılan basitleştirmelerden olan kapsamlı teminat izin başvurularının değerlendirilmesi, yetkilendirme işlemlerinin hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi ve merkez idarede yaşanan iş yoğunluğunun önüne geçilebilmesini sağlamak için kapsamlı teminat uygulamasına ilişkin işlemler yetkili bölge gümrük müdürlüklerine devredildi.

Ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesine başlandığından bu konuda yazılı ortamda düzenlenen belgelerin kaldırılarak, Türkiye'nin de taraf olduğu Ortak Transit Sözleşmesi'nde yapılmış değişikliklerin yansıtılması da tebliğ ile hükme bağlandı.

Ayrıca, Ortak Transit Sözleşmesi'ne uyumlu kapsamlı teminatta indirim başvurularında finansal yeterliliği gösteren belgeler arasına uluslararası geçerliliği olan derecelendirme kuruluşu raporunun da dahil edilmesi hususlarına yönelik düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle işlemlerin elektronik ortama alınması, kağıt usulde yürütülen işlemlerin, kırtasiyecilik ve özellikle bürokrasinin azaltılması kapsamında değişikliklere gidilmesi, Ortak Transit Sözleşmesi değişikliklerinin ulusal mevzuata yansıtılmasına yönelik düzenlemeler yapılarak işlemlerin basitleştirilmesi amaçlandı.???????

Kaynak: AA
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Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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