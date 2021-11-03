Travel Turkey İzmir, 2 Aralık'ta kapılarını açacak

Turizm alanında Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olarak gösterilen Travel Turkey İzmir, 2 Aralık'ta 15'inci kez düzenlenecek.

Şubat ayında Türkiye'nin ilk sanal turizm fuarı olarak çevrim içi gerçekleştirilen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın ardından yerli ve yabancı sektör temsilcileri, Fuarizmir'de bu kez fiziksel olarak bir araya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, fuar bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Fuarcılık ortaklığıyla 15. kez 2-4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

???????Fuar, www.travelturkeyexpo.com adresi üzerinden, ziyaretçi kayıt formu doldurularak çevrim içi olarak da takip edilebilecek.

Bu yıl fuarla eş zamanlı olarak ilk defa "TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı" da 2-5 Aralık Fuarizmir C holde halka açık olarak düzenlenecek.