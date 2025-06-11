Trendyol ve TİM'den E-ihracat İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trendyol ve TİM'den E-ihracat İş Birliği

Trendyol ve TİM\'den E-ihracat İş Birliği
11.06.2025 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol, TİM ile e-ihracat konusunda iş birliği yaparak farkındalık artıracak etkinlikler düzenleyecek.

E-ticaret platformu Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla iş birliğine gidiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin tarafından imzalanan protokol ile Trendyol TİM'in e-ihracat partneri olacak ve bu kapsamda Türkiye genelinde e-ihracat farkındalığını artıran etkinlikler, eğitimler ve iş birliği fırsatları sunulacak.

Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın faydalanmasını sağlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol kapsamında Trendyol, TİM'in e-ihracat partneri oldu. E-ihracat alanında yapılan iş birliği ile ekosistemin tüm paydaşlarının e-ihracata yönlendirilmesi amaçlanıyor. Projelerle, Türkiye'de sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir biçimde gelişmesine ve ekonomiye katma değer oluşturulması katkı sağlanacak.

Ortak vizyon: Türkiye'yi E-ihracatta bölgesel güce dönüştürmek

İş birliğinin imza töreninde yaptığı konuşmada yerel üreticilerin ve KOBİ'lerin küresel pazarlara açılmasını teşvik ederek bugüne kadar 120 binden fazla iş ortağını ihracatla tanıştırdıklarını ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve girişimcilerimizi küresel pazarlara taşımak en önemli hedefimiz. TİM ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Türkiye'de e-ihracatın gelişimi için çok önemli bir adım. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'de hem e-ihracat bilincini hem de 'Made in Türkiye' imzalı ürünlerimizin küresel pazarlardaki temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu alandaki yetkinliklerimizi, TİM'in deneyimleriyle birleştirerek; tüm ekosistemimizle birlikte ülkemizi e-ihracat alanında bölgesel bir güç haline getirmeyi amaçlıyoruz. İlk kez bu ölçekte bir sinerjiyle e-ihracatın tüm bileşenlerini ortak hedeflere yönlendirecek kapsamlı bir mekanizma kuruluyor. Yapacağımız çalışmalarla e-ihracat ekosistemindeki tüm paydaşlara ulaşmayı ve ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

E-İhracat partnerliği detayları

Türk Ticaret Bankası ile finansal destek: Türk Ticaret Bankası iş birliğiyle e-ihracatçılara yönelik kredi destekleri ve finansal çözümler sunulacak.

E-ihracat okuryazarlığı eğitimi: Bu hedef doğrultusundaki önemli adımlardan biri, e-ihracatın ekonomiye sağladığı faydaları daha görünür kılmak olacak. Bu alanda doğru ve etkili içeriklerin oluşmasına destek olunacak, kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sunulacak.

Sektörel STK'larla kapasite geliştirme: MESİAD, OTİAD gibi meslek örgütleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek üreticilerin perakende ihracat yetkinlikleri geliştirilecek.

Etkinliklerde farkındalık çalışmaları: IFCO, Türkiye İnovasyon Haftası ve Delegeler Buluşması gibi etkinliklerde e-ihracat üzerine özel oturumlar, seminerler ve deneyim alanları oluşturarak e-ihracatın gündemde kalması sağlanacak.

İHKİB ile e-ihracat ödülleri: İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni'nde e-ihracat kategorisi oluşturarak, başarılı işletmeler ödüllendirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Trendyol, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trendyol ve TİM'den E-ihracat İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
21:03
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 16:59:36. #7.13#
SON DAKİKA: Trendyol ve TİM'den E-ihracat İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.