Tropikal Meyve Üreticilerine Eğitim

Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üreticilerine iyi tarım uygulaması ve pestisit kalıntılarına yönelik eğitim vereceklerini söyledi.

Hüddoğlu, birlik ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğe üye üreticilerin ürünlerinin daha iyi şekilde değerlendirilmesi ve daha iyi pazarlanması için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Tropikal Meyvelerde GlobalGAP ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Bunun sektörün geleceğinin şekillendirilmesinde önemli bir adım olacağını ifade eden Hüddoğlu, proje sayesinde üreticilerin ürünlerinin hem uluslararası üretim standartlarına ulaşacağını hem de dünya pazarlarında daha güçlü şekilde yer almasının önünün açılacağını vurguladı.

Proje kapsamında üreticilere danışmanlık hizmetleri, iyi tarım uygulamaları programı ve kapsamlı eğitimler verileceğini anlatan Hüddoğlu, şunları kaydetti:

"İlk etapta 25 üreticimiz 3-4 ay sürecek eğitim ve programdan sonra belgelerini alacaklar. Daha sonra da yeşil dönüşüm ve dijital tarım konularında eğitimler verilecek. Tüm bu belgeler ve eğitimler, ilçemizde yetişen mango, avokado, pitaya, papaya ve diğer tropikal ürünlerin hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri görmesi için çok önemli."

Avrupa Birliğinin özellikle GlobalGAP sertifikasını üreticilerden çok talep ettiğine dikkati çeken Hüddoğlu, üreticilerin bu sertifikadan sonra ürünü pazarlamasında ve ürünün kalitesinde sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

Hüddoğlu, GlobalGAP sertifikasının gıda güvenliği, izlenebilirlik, çevreye duyarlı üretim ve tüketici sağlığının korunması anlamına geldiğine işaret etti.

BAKA Alanya Temsilcisi Oğuzhan Atalay ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılan hibelerin, bölgedeki mikro işletmelere, kooperatiflere ve üretici birliklerine destek olması açısından önemli olduğunu belirterek, ikisi Alanya'da toplam 14 projenin destek aldığını bildirdi.