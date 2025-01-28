TROY, 2024'te 2,1 Trilyon TL İşlem Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

TROY, 2024'te 2,1 Trilyon TL İşlem Yaptı

TROY, kart sayısını iki katına çıkararak pazar payını %18,3'e yükseltti, işlem tutarı 2,1 trilyon TL.

28.01.2025 12:55
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Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2024 yılında kart sayısını bir önceki yılın iki katına çıkardı. TROY logolu kartlarla 2024'te gerçekleştirilen işlemlerin tutarı ise bir önceki senenin 6 katını aşarak 2,1 trilyon TL'yi geçti. TROY'un pazar payı bir önceki yıla göre 8 puan artarak yüzde 18,3'e yükseldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından hizmete sunulan ve son yıllardaki gelişimiyle dikkat çeken Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2024 yılını başarılarla tamamladı. TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2024 Aralık ayında yapılan ödeme tutarı 312 milyar TL'ye ulaştı. Böylece TROY'un tutarsal pazar payı bir önceki yıla göre 8 puanlık artışla yüzde 18,3 oldu. 2024 yılında toplam işlem tutarı ise 2,1 trilyon TL'yi aşarken, kart sayısı da yüzde 100 artarak 50 milyonu geçti.

"TROY'u lider konuma taşımayı hedefliyoruz"

Kartlı ödemeler sektörü için oldukça stratejik bir konumda yer alan TROY'un bu ivmesini önümüzdeki yıllarda da sürdürmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini belirten BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, "Türk bankacılığının ortak değeri, Türkiye'mizin markası TROY'un güçlenerek büyümesi bizim en önemli gündem maddemiz olarak bulunuyor. Türkiye'de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yaygın kullanımını sağlamış olmanın yanı sıra şehir içi ulaşımda kullanılabilirliğini artırmak üzere ilgili kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilen geliştirmeler günlük hayatta TROY'un daha aktif olarak tercih edilmesini sağlıyor. Ayrıca akıllı telefonlar aracılığıyla temassız ödeme yapılabilmesi, giyilebilir temassız ödeme teknolojileri gibi yenilikler de TROY'un büyümesini sürdürmesine katkı sağlayacaktır. Öte yandan, TROY'un uluslararası alanda geçerliliğini geliştirmeye yönelik iş birliklerini de artırıyor, buna yönelik önemli yeni gelişmeleri de yakın zamanda paylaşmayı planlıyoruz. 2025'te en temel hedefimiz ise her kart kullanıcısında en az bir TROY kart bulunmasını ve kullanımda önceliğin TROY olmasını sağlamak olacaktır. Bu sayede 2025'te TROY'un pazar payının yüzde 30'a ulaşmasını hedefliyoruz. Bu noktada TROY'un en büyük gücü yine, ülkemizin markasını sahiplenerek ve severek kullanan vatandaşlarımızın teveccühü olacaktır. Bu gücün yanı sıra sektör paydaşlarımızla el birliği ve güçlü kamu desteği ile TROY'un gelişimini sürdürerek yakın gelecekte lider konuma geleceğine gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TROY, 2024'te 2,1 Trilyon TL İşlem Yaptı - Son Dakika

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