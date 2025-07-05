TRUBA ile Türkiye'nin Bilimsel Gücü Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TRUBA ile Türkiye'nin Bilimsel Gücü Artıyor

05.07.2025 11:20
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TÜBİTAK'ın süper bilgisayarı TRUBA, yapay zekayı güçlendirerek araştırmacılara hizmet sunuyor.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından işletilen Türkiye'nin süper bilgisayarı "Türk Ulusal Bilişim e-Altyapısı"ndan (TRUBA) bugüne kadar 7 bin 400'den fazla araştırmacı faydalanırken ağustosta devreye alınacak 3'üncü faz ile yapay zeka ve veri yoğun bilimsel uygulama hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, 22 yıldır Türkiye'ye hizmet veren TRUBA, ülkedeki akademik kurumlar, kamu kuruluşları ve özel sektör için yüksek başarımlı hesaplama (YBH) ve veri depolama hizmetleri sunarak, bilimsel ve teknolojik üretimin dijital omurgasını oluşturuyor.

TRUBA, sadece bir süper bilgisayar değil, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik bağımsızlık, uluslararası rekabet ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirdiği stratejik bir altyapı olarak kabul ediliyor.

Her yıl daha fazla araştırmacıya hizmet veren sistem, sürdürülebilir teknoloji yatırımlarıyla büyümeye ve ülkenin bilimsel üretimini desteklemeyi sürdürüyor. TRUBA altyapısına özellikle geçen yıl ARF süper bilgisayarın entegre edilmesiyle kullanıcı sayısı hızla arttı.

Türkiye'nin rekabet gücünü oluşturuyor

Bu yıl 80 bin işlemci çekirdeği, 312 GPU, 14 petabayt veri depolama alanı ile Türkiye'nin en kapsamlı araştırma altyapılarından biri haline gelen TRUBA, yapay zekadan hesaplamalı fiziğe ve iklim modellemesine kadar çok sayıda alanda kritik çalışmaların yürütülmesini sağlıyor.

Yaklaşık 40 bin dizüstü bilgisayara denk gelen kapasitesiyle TRUBA, dizüstü bilgisayarlarda aylar süren hesaplamaların birkaç saat içerisinde sonuçlandırarak araştırmaları hızlandırıyor.

Bugüne kadar 7 bin 400'den fazla araştırmacı sistemden faydalanırken haftalık ortalama 450 farklı kullanıcı aktif işlem yürüttü. TRUBA, aylık 46 milyon çekirdek saatlik işlem hacmiyle ulusal ve uluslararası projelerde Türkiye'nin rekabet gücünü artırıyor.

TRUBA'nın ARF ve ARF-ACC sistemleri Top500'de

TRUBA kaynaklarında yer alan ARF-ACC kümesi Kasım 2024'te 227'nci oldu.

Aynı zamanda, ARF-ACC, Kasım 2024'te yayımlanan Green500 listesinde 26'ncı sıraya yerleşerek, enerji verimliliğinde de dünyada üst sıralarda kendine yer buldu.

2025'te kapasite artışı

TRUBA'daki ARF sistemine geçen yıl ikinci faz GPU entegrasyonu gerçekleştirilerek ARF-ACC kümesi devreye alındı. Yapay zeka uygulamalarına özel optimize edilen doğrudan sıvı soğutmalı bu altyapı hem performans hem enerji verimliliği açısından üst düzey çıktı sunuyor.

Ağustos 2025'te devreye alınması planlanan üçüncü fazda, 192 yeni nesil H200 GPU ile kapasitenin daha da artırılması hedefleniyor. Bu yeni yatırımla birlikte, TRUBA'nın hem yapay zeka hem de veri yoğun bilimsel uygulamalara yönelik sunduğu hizmetlerin daha da güçlenmesi planlanıyor.

Yeni sistemin, artan akademik ve sektörel talebe yanıt verecek şekilde konumlandırılması ve tam kapasite karşılığı hizmet sözleşmelerinin bu yıl tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Bilgisayar, Yapay Zeka, Teknoloji, Tübitak, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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