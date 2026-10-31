Trump, Binance saldırısında Kuzey Kore bağlantısını bilmediklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, Binance saldırısında Kuzey Kore bağlantısını bilmediklerini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Binance'e yönelik siber saldırıyı incelediklerini, Kuzey Koreli hacker grubu bağlantısını bilmediklerini söyledi. Binance, güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının Kuzey Koreli bir hacker grubu tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini bilmediklerini, saldırıyı incelediklerini belirtti.

Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı Stephen Hubbard ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Koreli bir hacker grubunun olup olmadığına ilişkin soru üzerine Trump, "Bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz." yanıtını verdi.

Saldırıda çalınan paraların geri alınıp alınamayacağına ilişkin soruya ise Trump, Binance'in paraları geri alacağını ve bunu garanti ettiğini söylediğini aktardı.

Trump, "Ancak bu bir siber saldırıydı. Sorun da bu." ifadesini kullandı.

Eskiden çek imzalayarak para çekmek gibi geleneksel yöntemlerin bulunduğunu, artık işlemlerin farklı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Trump, "Artık kimse parayı görmüyor. Bunun biraz tehlikeli olduğunu hep düşünmüşümdür." diye konuştu.

Trump, Binance'in durumu büyük ölçüde kontrol altına aldığını belirttiğini aktararak, "Göreceğiz." dedi.

Binance, dün olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirketten bugün yapılan açıklamada, yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
Donald TrumpKuzey KoreTeknolojiEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
G20’de aile fotoğrafı, Lavrov’la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı
Jhon Duran’ın kırmızı kartı Portekiz’i karıştırdı Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı
00:28
Polonya’da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
23:43
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
20:18
Suriye’de sel: 7 ölü
Suriye'de sel: 7 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 00:58:01. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Binance saldırısında Kuzey Kore bağlantısını bilmediklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android