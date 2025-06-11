Trump, Çin ile Gümrük Anlaşmasını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile gümrük vergisinde anlaşmaya vardık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ticaret gerginliğini azaltmak için Londra'da bir araya gelen ABD'li ve Çinli yetkililer, ticaret anlaşması çerçevesinde mutabakata varmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, "Çin ile gümrük vergisinde anlaşmaya vardık. Yalnızca Başkan Xi ile benim onayım gerekiyor. Aynı şekilde, Çinli öğrencilerin kolej ve üniversitelerimizi kullanması da dahil olmak üzere anlaşmaya varılan hususları Çin'e sağlayacağız. Biz Çin'e yüzde 55, onlar da bize yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak. İlişkiler mükemmel" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON