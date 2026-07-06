Trump, Çocuklara Yatırım Programını Tanıttı - Son Dakika
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Trump, Çocuklara Yatırım Programını Tanıttı

Trump, Çocuklara Yatırım Programını Tanıttı
06.07.2026 18:01
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Trump Hesapları açılışında borsa zili Beyaz Saray'dan çalındı, 6.25 milyar dolar bağış açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, çocuklara yönelik yatırım programı "Trump Hesapları"nın (Trump Accounts) tanıtımı kapsamında New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq'ın açılış törenine katıldı ve iki borsa adına açılış zilini Beyaz Saray'dan çaldı.

Oval Ofis'te düzenlenen törene ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile NYSE ve Nasdaq yetkililerinin yanı sıra programa destek amacıyla 6,25 milyar dolar bağış yapan Michael ve Susan Dell katıldı.

Açılış zili iki borsa adına ilk kez Beyaz Saray'dan birlikte çalındı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, "Trump Hesapları" programını çocuklar için "olağanüstü bir imkan" olarak tanımlayarak, bu programla genç yaşta büyük bir servete sahip olabileceklerini söyledi.

Yönetiminin 4 Temmuz'da 500 binden fazla Amerikalı çocuğun "Trump Hesapları"na 1000 dolar tutarında tek seferlik başlangıç katkısı yatırdığını belirten Trump, bunun önemli bir miktar olduğunu ve bağışçılardan ilave katkılar alacağını aktardı.

Trump, "Borsanın açılış zilinin çalınmasıyla birlikte Trump Hesapları da hızla büyüyen ekonomimizle birlikte büyümeye başlayacak." dedi.

Trump ayrıca, bireysel katkılar ve başlangıç fonları aracılığıyla bu hafta Amerika'nın çocukları adına borsaya 800 milyon dolarlık yeni sermaye yatırılacağını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da kullanıma açılan Trump Hesapları kapsamında aileler çocukları adına yatırım hesabı açabiliyor.

Hesaplara aile üyeleri, arkadaşlar ve diğer yetişkinlerin yanı sıra işverenler, hayır kuruluşları ve kamu kurumları da katkıda bulunabiliyor.

Program kapsamında 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2028 tarihleri arasında doğan uygun şartları sağlayan çocukların hesaplarına ABD Hazine Bakanlığı tarafından 1000 dolarlık başlangıç katkısı yapılacak.

ABD Hazine Bakanlığına göre, 6 milyondan fazla aile Trump Hesabı açmak için kayıt yaptırdı. Ayrıca 50'den fazla şirket, çalışanlarının çocuklarının hesaplarına katkı sağlamayı taahhüt etti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump, Çocuklara Yatırım Programını Tanıttı - Son Dakika

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