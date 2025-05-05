Trump Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trump Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor

Trump, ABD film endüstrisini desteklemek amacıyla yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

05.05.2025 21:50
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ABD Başkanı Donald Trump, film endüstrisiyle bir araya geleceğini belirterek, onlara zarar vermek istemediğini, yardım etmek istediğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Film endüstrisine yönelik gümrük vergilerinin nasıl uygulanacağının sorulması üzerine Trump, ABD'nin film endüstrisinin diğer ülkeler tarafından yok edildiğini söyledi.

Trump, aynı zamanda "beceriksizliğin" de bunda etkili olduğunu belirterek, " Los Angeles'ta olduğu gibi vali son derece beceriksiz bir adam. Hollywood'un elinden alınmasına izin verdi. Hollywood bu işi pek yapmıyor. Güzel bir tabelaları var ve her şey iyi ama pek bir şey yapmıyorlar. Büyük bir kısmı başka ülkelere götürüldü." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Endüstriye zarar vermek istemiyorum, yardım etmek istiyorum." dedi.

Diğer ülkeler tarafından finansman verildiğine işaret eden Trump, "Sektörle bir araya geleceğiz. Bu durumdan memnun olduklarından emin olmak istiyorum çünkü hepimiz istihdamla ilgileniyoruz. Bildiğiniz gibi bu çok önemli. Bu büyük bir endüstri ama artık gerçekten terk edilmiş, başladığı yer olan ABD'yi terk etti ve biz onu geri getireceğiz." şeklinde konuştu.

Trump'tan yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Amerika'daki film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde "öldüğünü" belirtmişti.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, bunun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulamıştı.

Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump Filmlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor - Son Dakika

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