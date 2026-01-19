Trump\'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Avrupa'ya yönelik ek gümrük tarifeleri tehdidi, altın ve gümüş fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı.

SPOT ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Asya işlemlerinde spot altın yüzde 1,8 yükselişle ons başına 4 bin 663,37 dolara çıktı. Gün içinde 4 bin 690 dolar seviyesi görülürken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 artışla 4 bin 669,90 dolar seviyesine yükseldi.

GRAM ALTINDAN TARİHİ ZİRVE

Ons altındaki yükseliş, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın yüzde 1,8 artışla 6 bin 488 liradan işlem gördü. Gün içinde 6 bin 527 liraya ulaşan gram altın, seans içi rekor kırdı.

TRUMP'TAN GRÖNLAND TEHDİDİ

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'ı satın almasına izin verilene kadar Avrupa'daki müttefiklere kademeli ek tarifeler uygulanacağını söyledi. Danimarka'ya bağlı özerk ada üzerinden yapılan bu çıkış, transatlantik ilişkilerde gerilimi artırdı. Avrupa Birliği büyükelçileri, olası tarifeleri önlemek için diplomatik girişimlerin artırılması konusunda uzlaşırken, yaptırımların hayata geçmesi durumunda misilleme hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, Trump'ın tarife söylemlerinin Grönland tehdidinin ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Simpson, bu sürecin NATO'nun geleceği ve Avrupa'daki siyasi dengeler açısından yeni soru işaretleri yarattığını ifade etti. Tarife açıklamalarının ardından ABD vadeli borsaları ve dolar zayıflarken, yatırımcılar altın, Japon yeni ve İsviçre frangı gibi güvenli varlıklara yöneldi. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamı ve artan belirsizlik dönemlerinde güçlü görünümünü korudu.

BİR REKOR DA GÜMÜŞTEN

Gümüş fiyatlarında da sert yükseliş yaşandı. Spot gümüş yüzde 3,3 artışla 92,93 dolara yükselirken, gün içinde 94,08 dolar ile rekor tazelendi. OCBC Stratejisti Christopher Wong, orta vadede gümüş görünümünün güçlü olduğunu ancak kısa vadede temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Wong, altın-gümüş rasyosunun 2025 sonundaki 105 seviyelerinden 50'nin altına gerilediğine ve gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans sergilediğine dikkat çekti.