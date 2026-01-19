Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve

Trump\'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
19.01.2026 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Avrupa'ya yönelik ek gümrük tarifeleri tehdidi, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken altın ve gümüş fiyatları tarihi zirvelere ulaştı.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Avrupa'ya yönelik ek gümrük tarifeleri tehdidi, altın ve gümüş fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı.

SPOT ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Asya işlemlerinde spot altın yüzde 1,8 yükselişle ons başına 4 bin 663,37 dolara çıktı. Gün içinde 4 bin 690 dolar seviyesi görülürken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 artışla 4 bin 669,90 dolar seviyesine yükseldi.

GRAM ALTINDAN TARİHİ ZİRVE

Ons altındaki yükseliş, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın yüzde 1,8 artışla 6 bin 488 liradan işlem gördü. Gün içinde 6 bin 527 liraya ulaşan gram altın, seans içi rekor kırdı.

TRUMP'TAN GRÖNLAND TEHDİDİ

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'ı satın almasına izin verilene kadar Avrupa'daki müttefiklere kademeli ek tarifeler uygulanacağını söyledi. Danimarka'ya bağlı özerk ada üzerinden yapılan bu çıkış, transatlantik ilişkilerde gerilimi artırdı. Avrupa Birliği büyükelçileri, olası tarifeleri önlemek için diplomatik girişimlerin artırılması konusunda uzlaşırken, yaptırımların hayata geçmesi durumunda misilleme hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, Trump'ın tarife söylemlerinin Grönland tehdidinin ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Simpson, bu sürecin NATO'nun geleceği ve Avrupa'daki siyasi dengeler açısından yeni soru işaretleri yarattığını ifade etti. Tarife açıklamalarının ardından ABD vadeli borsaları ve dolar zayıflarken, yatırımcılar altın, Japon yeni ve İsviçre frangı gibi güvenli varlıklara yöneldi. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamı ve artan belirsizlik dönemlerinde güçlü görünümünü korudu.

BİR REKOR DA GÜMÜŞTEN

Gümüş fiyatlarında da sert yükseliş yaşandı. Spot gümüş yüzde 3,3 artışla 92,93 dolara yükselirken, gün içinde 94,08 dolar ile rekor tazelendi. OCBC Stratejisti Christopher Wong, orta vadede gümüş görünümünün güçlü olduğunu ancak kısa vadede temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Wong, altın-gümüş rasyosunun 2025 sonundaki 105 seviyelerinden 50'nin altına gerilediğine ve gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans sergilediğine dikkat çekti.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Yatırım, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

07:22
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
07:17
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
06:45
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
06:42
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
02:16
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
02:16
İran’daki gösteriler 23 gündür sürüyor Ölü sayısı 3 bin 919’a yükseldi
İran'daki gösteriler 23 gündür sürüyor! Ölü sayısı 3 bin 919'a yükseldi
00:59
Yıllarca unutulmayacak final Maçtan çekilip geri döndüler, 9024’te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi.
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 07:44:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.