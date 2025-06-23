Trump'ın Gümrük Vergileri Almanya'yı Vuracak - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Gümrük Vergileri Almanya'yı Vuracak

23.06.2025 16:28
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Ifo, Trump'ın yeni vergileriyle Almanya'nın ABD'ye ihracatının %38,5 düşeceğini bildirdi.

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerinin Almanya'nın ABD'ye ihracatının yüzde 38,5 düşmesine neden olabileceğini bildirdi.

Ifo yapılan açıklamada, enstitünün ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin yaptığı son araştırmanın sonuçlarına yer verildi.

ABD'nin yeni gümrük vergisi paketinin özellikle Alman imalat sanayisini vuracağı belirtilen açıklamada, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında gümrük vergilerine ilişkin mevcut duraklamanın sona ermesinin ardından ABD'nin ek gümrük vergilerini uygulamaya koyması halinde Alman imalat sanayisinin yüzde 2,8 küçüleceği aktarıldı.

Açıklamaya göre, bunun sonucunda Almanya'nın ABD'ye ihracatı yüzde 38,5, Çin'e ihracatı da yüzde 4,7 azalacak.

ABD'nin gümrük vergilerinin özellikle Alman otomotiv ve ilaç sektörlerini vuracağı da araştırmada ortaya kondu. Otomotiv sektöründe yüzde 6'ya varan katma değer kayıpları beklenirken, ilaç sektöründe bu oran yüzde 9'a çıkabilecek.

Buna karşılık, hizmet sektörü ve tarımdaki katma değerin her biri ABD tarifeleri nedeniyle yüzde 0,4 artacak.

Ifo'nun hesaplamaları ABD Başkanı Trump'ın 9 Temmuz'a kadar sürecek 90 günlük müzakere arasından sonra 2 Nisan'da açıkladığı ülkeye özel tarifeleri yeniden uygulamaya koyacağı ve AB ithalatına önerilen yüzde 50'lik tarifeleri uygulayacağı varsayımına dayandırıldı.

Bunun yanında hesaplamalara ilaç ve elektronik ürünlerin yanı sıra çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları için yüzde 25'lik ürüne özel tarifeler de dahil edildi. Ancak AB'nin ABD'ye olası gümrük tarife misillemesi dikkate alınmadı.

Ifo Dış Ticaret Uzmanı Andreas Baur, değerlendirmesinde, "ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarını gerçekten uygulamaya koyması halinde, Almanya'nın ABD ihracatına doğrudan etkisi önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Baur, ancak ticaretin diğer pazarlara yönelmesinden kaynaklanan olumlu etkilerin ABD kayıplarını kısmen hafifletebileceğini belirtti.

Öte yandan, "Made in Germany" etiketli mallarının en önemli alıcısı konumundaki ABD, 2024'te 250 milyar avronun üzerinde ticaret hacmiyle Almanya'nın en büyük ticaret ortağı oldu. Almanya'dan ABD'ye 2024'te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar avro değerinde mal ihraç edildi. Bu rakam değer bazında Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk geliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Gümrük Vergileri Almanya'yı Vuracak - Son Dakika

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