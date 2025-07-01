Trump'ın Japonya Eleştirisi Asya Piyasalarını Negatif Etkiledi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Japonya Eleştirisi Asya Piyasalarını Negatif Etkiledi

01.07.2025 10:09
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ABD Başkanı Trump’ın Japonya’ya yönelik ticaret tehditleri, Asya piyasalarında olumsuz etki yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'ya yönelik ticaret eleştirilerinin ardından Asya piyasalarında Japonya bölgedeki alıcılı seyirden negatif ayrıştı.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliklere karşın, bazı büyük ekonomilerin uzlaşma sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Bölgedeki ekonomik gelişmelerin yanında siyasi gelişmelerde pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor. Başkan Trump, sosyal medya hesabından Japonya'yı hedef alarak yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle ülkeyi tarife uygulamakla tehdit etti.

Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydeden Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

ABD ve Japonya arasında ticaret uzlaşısının beklenilenden daha uzun sürmesi ve hala somut bir gelişmenin yaşanmamış olması küreseldeki yoğun ticaret bürokrasisi sürecinde risk algısını artırıyor.

Asya tarafındaki veri akışı da izlenirken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 50,1 ile sektörde genişlemeyi işaret etti. Çin tarafında da haziran ayına Caixin imalat sanayi PMI 50,4 ile bir önceki aya göre ivme kazandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda bugün Fed Başkanı Powell, BoE Başkanı Bailey, BoJ Başkanı Ueda başta olmak üzere birçok üst düzey merkez bankası yetkilisi konuşma yapacak. Forumdan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalışla 39.908 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,6 artışla 3.089 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 3.456 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 83.679 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın Japonya Eleştirisi Asya Piyasalarını Negatif Etkiledi - Son Dakika

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