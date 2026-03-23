Trump\'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini açıklaması, petrol fiyatlarında sert bir düşüş dalgasını tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 14'ten fazla değer kaybederek yeniden 100 doların altına geriledi.
Trump, "Devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı olarak, İran'daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı'na talimat verdim" dedi.
Brent petrol fiyatı ilk tepki olarak yüzde 14 düşüşle 92 doların altını gördü. Brent petrol şu sıralarda 96 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Ortadoğu'daki savaş, küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatları neredeyse durma noktasına getirdi.
