Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş

23.03.2026 14:29
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıklaması ve saldırı planlarını ertelemesi sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Yüzde 14 düşüş yaşanan brent petrol 113 dolardan 96 dolar seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini açıklaması, petrol fiyatlarında sert bir düşüş dalgasını tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 14'ten fazla değer kaybederek yeniden 100 doların altına geriledi.

TRUMP TEHDİDİNDEN GERİ ADIM ATTI

Trump, "Devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı olarak, İran'daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı'na talimat verdim" dedi.

BRENT PETROL 96 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Brent petrol fiyatı ilk tepki olarak yüzde 14 düşüşle 92 doların altını gördü. Brent petrol şu sıralarda 96 dolar seviyesinde işlem görüyor.

HÜRMÜZ KRİZİ PETROL FİYATINI FIRLATTI

Ortadoğu'daki savaş, küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatları neredeyse durma noktasına getirdi.

Brent Petrol, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

    Yorumlar (6)

  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    yemedi İran'ın resti karşısında kıvırıyor İrani devirme planı tutmadı 7 0 Yanıtla
  • Mustafa GÜRBÜZ Mustafa GÜRBÜZ:
    dünya bir manyağın elinde kalmış 6 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Hadi bakalım saygıdeğer yönetici ve petrol firmaları aynı hızda ve dengede indirim yapicakmisiniz!.. 4 0 Yanıtla
  • 2973.Ayşe 2973.Ayşe:
    neye yarar. Düşüş pompaya yansımadıktan sonra 2 0 Yanıtla
  • Erhan Kalkan Erhan Kalkan:
    bizde yükselişe geçer demekki 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
