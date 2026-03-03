Trump: Petrol Fiyatları Yükselebilir Ama Düşecek - Son Dakika
Trump: Petrol Fiyatları Yükselebilir Ama Düşecek

03.03.2026 21:51
Trump, İran'a saldırı sonrası petrol fiyatlarının düşeceğini belirtti. Almanya Başbakanı da ekonomik sorunlara dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası petrol fiyatları bir süreliğine yükselse de bu durum sona erdiğinde düşeceğini ifade etti.

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye etkisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum." dedi.

Almanya Başbakanı Merz de "Elbette bu durum ekonomilerimize zarar veriyor. Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

Merz, İsrail ve Amerikan ordularının bu durumu sona erdirmek, İran'da barışa ve özgürlüğe dönecek yeni bir hükümeti iş başına getirmek için doğru adımları attığını umduklarını dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misilleme sonrası petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıkmıştı.

