Trump'tan DOGE Tasarrufu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan DOGE Tasarrufu Açıklaması

Trump, DOGE'nin tasarruflarının yüzde 20'sinin Amerikalılara verileceğini açıkladı.

20.02.2025 04:46
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ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikalılara vermeyi düşündüklerini ifade etti.

Trump, Gelecek Yatırım İnisiyatifi Enstitüsünün Miami'de düzenlenen etkinliğinde, Amerika'yı her zamankinden daha güçlü ve müreffeh hale getirmek için hızla hareket ettiklerini anlattı.

DOGE'nin başına getirdiği Elon Musk'ın "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump, hükümetteki israf, dolandırıcılık ve suistimale karşı savaş açtığını, enflasyonu engellediğini ve vergi mükelleflerine her gün milyarlarca dolar tasarruf sağladığını kaydetti.

Trump, "Hatta DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikan vatandaşlarına verdiğimiz ve yüzde 20'sinin borç ödemesine gittiği yeni bir konsept bile düşünülüyor." dedi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Hükümet, Finans, Miami, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan DOGE Tasarrufu Açıklaması - Son Dakika

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