Trump'tan Kritik Mineraller İçin Kararname - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Kritik Mineraller İçin Kararname

Trump, ABD'de kritik minerallerin üretimini artırmak için yasayı onayladı ve acil önlemler aldı.

21.03.2025 02:16
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ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameye imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde artırmayı amaçlayan bir kararname imzaladığını duyurdu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, ABD'nin bir zamanlar dünyanın en büyük değerli mineral üreticisi olduğu ancak sıkı federal düzenlemeler nedeniyle bu alanda gerileme yaşadığı belirtildi.

Kararnamede, ülkenin ulusal ve ekonomik güvenliğinin, yabancı güçlerin mineral üretimine olan bağımlılığı nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğu vurgulanarak, ABD'nin mineral üretimini en üst seviyeye çıkarmak için acilen harekete geçilmesinin ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğu ifade edildi.

Federal kurumlara 10 gün içinde mevcut tüm mineral üretim projelerinin listesini Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi başkanına sunma talimatı verilen kararnamede, hızlıca onaylanabilecek projelerin belirlenerek izin süreçlerinin hızlandırılacağı kaydedildi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığının mineral rezervleri bulunan tüm federal arazileri belirleyerek mineral üretimi ve madencilikle ilgili faaliyetler için önceliklendireceği ve yerli mineral üretimini desteklemek amacıyla özel bir fon oluşturulmasına yönelik bir plan hazırlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Nadir Toprak, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Kritik Mineraller İçin Kararname - Son Dakika

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