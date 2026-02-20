Trump: Tarifeler Ulusal Güvenlik İçin Gerekli - Son Dakika
Trump: Tarifeler Ulusal Güvenlik İçin Gerekli

20.02.2026 02:26
Trump, tarifelerin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini savunarak Yüksek Mahkeme kararını bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını aylardır beklediğini belirterek ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife uygulama hakkı olduğunu ifade etti.

Trump, Georgia eyaletindeki Coosa Çelik Şirketi'nin üretim tesisine yaptığı ziyarette ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik sektöründeki toparlanmayı uyguladığı tarifelere bağlayan Trump, bu sayede Amerikan şirketlerinin korunduğunu, üretimin yeniden arttığını ve işlerin canlandığını anlattı.

Trump, tarifelerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini belirterek, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu." dedi.

Davayı açanların "Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar" olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savundu.

Trump, öfkeli bir ses tonuyla, bu kararı beklemek zorunda olduğunu belirterek, tarifelerin uygulanması konusunda Başkan olarak bunu yapmaya hakkı olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

