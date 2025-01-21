Trump, TikTok Yasağını 75 Gün Erteledi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump, TikTok Yasağını 75 Gün Erteledi

ABD Başkanı Trump, TikTok'un yasaklanmasını 75 günlüğüne erteleyen kararname imzaladı.

21.01.2025 06:46
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ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığına TikTok'u ülke çapında yasaklayan yasanın 75 günlüğüne uygulanmaması talimatını verdi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki ilk imza töreninde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı. Bu kararnamelerden biri de TikTok yasağının ertelenmesine yönelik oldu.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre Trump, Adalet Bakanlığından TikTok yasağının 75 günlüğüne uygulanmamasını istedi.

Kararnamede bunun milyonlarca Amerikalı tarafından kullanılan bir iletişim platformunun aniden kapatılmasını önleyeceği ve ulusal güvenliği koruyan ileriye dönük uygun rotayı belirleme fırsatı vereceği aktarıldı.

Trump, imza törenindeki konuşmasında da onaylamazsa TikTok'un değersiz olduğunu ve kapanmak zorunda kalacağını söyledi.

TikTok'un 1 trilyon dolar edeceğini düşündüğünü belirten Trump, ABD'nin TikTok'un yarısını alma hakkının olması gerektiğini savundu.

ABD'de TikTok'un yasaklanması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca hafta sonu ABD'de kullanıma kapatılmıştı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

Daha sonra TikTok, ülkede yeniden hizmet sağlamaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump, TikTok Yasağını 75 Gün Erteledi - Son Dakika

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