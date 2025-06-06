ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilimle Tesla'nın hisselerinin yüzde 10'un üzerinde değer kaybettiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını eleştirmesi, iki isim arasındaki tansiyonu yükseltti. Bu gelişmeyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri düştü.
Tesla'nın hisse fiyatı, yüzde 10'un üzerinde düşerek 298,38 dolara geriledi.
Son Dakika › Ekonomi › Trump ve Musk Arasındaki Gerilim Tesla Hisselerini Düşürdü - Son Dakika
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