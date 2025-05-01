Trump, Yatırımcılarla Ekonomi Gündemini Tartıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yatırım yapan şirketlerin üst yöneticileriyle bir araya gelerek, ekonomi gündeminin Amerika'da iş yapmayı kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Trump, SoftBank, Nvidia, Hyundai, CMA CGM, Worldwide Amazon Stores, Venture Global LNG, Siemens, Pratt, Chobani, Bel, Schneider Electric, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Novartis, Genentech, AbbVie, Thermo Fisher, Merck gibi şirketlerin yöneticilerini Beyaz Saray'da ağırladı.

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, seçimden bu yana bu şirketlerin toplamda 2 trilyon dolardan fazla yeni yatırım açıkladığını söyledi.

Trump, tüm ekonomi gündeminin Amerika'da iş yapmayı kolaylaştırmak, istihdam yaratmak, Amerikalı işçilerin istihdam edilmesi ve fabrikaların Çin ya da başka bir ülke yerine Amerika'da kurulması üzerine olduğunu ifade etti.

"Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimini" hayata geçireceklerini anlatan Trump, "Verginizi neredeyse yüzde 40'tan yüzde 21'e düşürdük. Şimdi ise eğer ürününüzü ABD'de üretirseniz, verginizi yüzde 21'den yüzde 15'e indiriyoruz." dedi.

ABD- Türkiye İş Konseyi Başkanı, Chobani'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya da Trump'ın Beyaz Saray'da ağırladığı iş insanları arasında yer aldı.

ABD'de yatırım yapan şirketleri tanıtan ve yöneticilerine teşekkür eden Trump, Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani'nin de yatırım yaptığını belirtti.

Chobani, 1,2 milyar doları New York'un Rome kentindeki yeni tesise, 500 milyon doları ise Idaho'nun Twin Falls şehrindeki mevcut tesisin genişletilmesine yönelik olmak üzere ABD'de toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.