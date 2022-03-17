TSB ve TESK iş birliğiyle esnafa sigorta eğitimi veriliyor - Son Dakika

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sigorta bilincini artırmak için Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) veriyor.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, sigorta okuryazarlığının toplumda yaygınlaşması için sigorta sektörünün en geniş katılımlı eğitim seferberliği olarak planlanan ESİB ile risk yönetimi eğitiminin yanı sıra esnafın ihtiyaç duyduğu sigorta branşları ve ürünleri de tanıtılıyor.

Türkiye'de 2,2 milyon esnafa ulaşmayı hedefleyen projenin protokolü, TSB Başkanı Atilla Benli ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, şunları kaydetti:

"Gündelik risklerin yanı sıra iklim değişikliğinin tetiklediği doğal afetler, pandemi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle esnafımızın işlerini sürdürmekte zorluk çektiğinin bilincindeyiz. Bu noktada risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. TSB olarak bu eğitimleri sosyal sorumluluğumuz olarak görüyor; sigorta okuryazarlığının yaygınlaştırılarak sigorta bilincinin kazandırılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın temel direği olan esnafımızla bir araya gelmek bu anlamda çok kıymetli. Tüm esnafımızı bu bilinçlenme hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum."

"Bu eğitimi esnafımız kaçırmamalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnaf ve sanatkara yönelik ücretsiz düzenlenen sigorta ve risk yönetimi eğitiminin, esnafın sigortaya olan ilgisini ve bilincini artırmak için oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Palandöken, "Hasar anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek, olası risklerden evvel tedbir almasına yönelik risk bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu eğitimi esnafımız kaçırmamalı." ifadelerini kullandı.

2022 yılı boyunca ücretsiz verilecek çevrim içi eğitimlerde, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden hayat, yangın ve nakliyat sigortalarına, devlet destekli alacak sigortasından kefalet ve sağlık sigortalarına kadar pek çok branş, uzman isimler tarafından tanıtılıyor. Eğitimler kapsamında ayrıca, hasar tespiti ile sözleşme aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler de veriliyor. Program sonunda katılım belgesi verilen çalışmada, yıl sonuna kadar 30 eğitim ve 6 seminer yapılması planlanıyor.