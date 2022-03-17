TSB ve TESK iş birliğiyle esnafa sigorta eğitimi veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

TSB ve TESK iş birliğiyle esnafa sigorta eğitimi veriliyor

17.03.2022 15:27
TSB ve TESK iş birliğiyle esnafa sigorta eğitimi veriliyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sigorta bilincini artırmak için Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) veriyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sigorta bilincini artırmak için Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) veriyor.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, sigorta okuryazarlığının toplumda yaygınlaşması için sigorta sektörünün en geniş katılımlı eğitim seferberliği olarak planlanan ESİB ile risk yönetimi eğitiminin yanı sıra esnafın ihtiyaç duyduğu sigorta branşları ve ürünleri de tanıtılıyor.

Türkiye'de 2,2 milyon esnafa ulaşmayı hedefleyen projenin protokolü, TSB Başkanı Atilla Benli ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, şunları kaydetti:

"Gündelik risklerin yanı sıra iklim değişikliğinin tetiklediği doğal afetler, pandemi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle esnafımızın işlerini sürdürmekte zorluk çektiğinin bilincindeyiz. Bu noktada risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. TSB olarak bu eğitimleri sosyal sorumluluğumuz olarak görüyor; sigorta okuryazarlığının yaygınlaştırılarak sigorta bilincinin kazandırılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın temel direği olan esnafımızla bir araya gelmek bu anlamda çok kıymetli. Tüm esnafımızı bu bilinçlenme hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum."

"Bu eğitimi esnafımız kaçırmamalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnaf ve sanatkara yönelik ücretsiz düzenlenen sigorta ve risk yönetimi eğitiminin, esnafın sigortaya olan ilgisini ve bilincini artırmak için oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Palandöken, "Hasar anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek, olası risklerden evvel tedbir almasına yönelik risk bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu eğitimi esnafımız kaçırmamalı." ifadelerini kullandı.

2022 yılı boyunca ücretsiz verilecek çevrim içi eğitimlerde, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden hayat, yangın ve nakliyat sigortalarına, devlet destekli alacak sigortasından kefalet ve sağlık sigortalarına kadar pek çok branş, uzman isimler tarafından tanıtılıyor. Eğitimler kapsamında ayrıca, hasar tespiti ile sözleşme aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler de veriliyor. Program sonunda katılım belgesi verilen çalışmada, yıl sonuna kadar 30 eğitim ve 6 seminer yapılması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Palandöken: 'Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı' Palandöken: 'Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı'

Bendevi Palandöken, Türkiye, Sigorta, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSB ve TESK iş birliğiyle esnafa sigorta eğitimi veriliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:21 İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti!
15:17 Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Baş şüpheli Zeynal A. iki yıl sonra gözaltına alındı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru, faiz ve enflasyon açıklaması: Geçiş sürecinin bedellerini yaşıyoruz
15:12 Mahkum bu akşam ekranlarda! Sinyor sonunda ortaya çıktı, tozu dumana katmaya geliyor!
15:10 Bahar Candan, görüntülerini çeken kişiden şikayetçi oldu!
15:04 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor!
15:03 Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor
14:55 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rus ordusu, teslim olan sivil vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: TSB ve TESK iş birliğiyle esnafa sigorta eğitimi veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement