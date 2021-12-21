TSE Araç Kontrol Merkezi, Manavgatlılara kolaylık sağlıyor

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, bir yıldır Manavgat'a haftada bir gün gelerek araçların işlemlerinin yapıldığı TSE Araç Kontrol Merkezi'nin açılması ile halkın hem maddi külfetten kurtardığını hem de zamandan tasarruf etmelerine katkı sağladığını belirtti.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette bir yıldır Manavgat'a haftada bir gün gelerek araçların işlemlerinin yapıldığı TSE Araç Kontrol Merkezi ile etkili bir yönetim sisteminin nasıl yürüdüğünü gösteren ve MATSO'nun da almış olduğu TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

"Hizmet Manavgat'ın ayağına getirildi"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TSE Araç Kontrol Merkezi'nin bir yıldır Manavgat'ta haftada bir gün hizmet verdiğini belirterek halkın Antalya'ya gitmeden işlemlerini burada tamamladıklarını söyledi. Bunun Manavgat halkını hem maddi külfetten kurtardığını hem de zamandan tasarruf etmelerine katkı sağladığına vurgu yaptı. Başkan Güngör, MATSO'nun verdiği hizmet kalitesi ile TSE tarafından verilen ve bir yönetim sisteminin nasıl yürüdüğünü gösteren TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemini aldığını hatırlattı. TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş ise Manavgat'a TSE Araç Kontrol Merkezi ile hizmet vermekten mutluluk duyduklarını belirterek hizmeti Manavgat halkının ayağına getirdiklerini söyledi.

"Kurumsal çalışmalarını başarıyla sürdürüyor"

MATSO'nun TSE ile birlikte çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, "Kurum hizmetlerinin daha iyi hale gelmesi için işbirliğinin geliştirilmesi çok önemli. TSE olarak biz, kaliteli bir hizmet veriyoruz. MATSO TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni alan başarılı Odalarımızdan birisi. Seydi Güngör başkanlığında kurumsal çalışmalarını başarıyla sürdürüyor" diye konuştu. - ANTALYA