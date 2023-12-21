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TSE Başkanı: Uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımımızı artırmamız gerekiyor - Son Dakika
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TSE Başkanı: Uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımımızı artırmamız gerekiyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, üretimde yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin payını artırmak için uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımın önemini vurguladı. Şahin, TSE'nin sektörlere rehberlik etmek ve teknik engelleri bertaraf etmek gibi görevleri olduğunu belirtti.

TSE Başkanı: Uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımımızı artırmamız gerekiyor
21.12.2023 - 16:41,
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde, üretimimizde yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin payını artırmak istiyorsak, uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımımızı artırmamız zaruridir." dedi.

Şahin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "TSE Sektör Buluşmaları" toplantısında, bu yıl 15,5 milyon turist ağırlayan Antalya'nın, yaş meyve ve sebze, ahşap, plastik ve madencilik gibi öne çıkan sektörleriyle yılın 11 ayında 2 milyar dolarlık ihracatı yakaladığını söyledi.

Şahin, TSE olarak temel görevlerinin, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında sektörlerin önünü açmak, teknik engelleri bertaraf etmek ve küresel ticarette rehberlik etmek olduğunu belirtti.

"Dünya ticaretinin yüzde 80'i standardizasyon faaliyetleri etrafında şekilleniyor"

Küresel ticaretin kökten değişiklikler yaşadığını dile getiren Şahin, üretimden tüketime tüm süreçlerin dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde yeniden şekillendiğini vurguladı.

Teknik düzenlemeler ve standartların da değiştiğine dikkati çeken Şahin, "Teknik düzenlemelerin ve standartların belirlenmesi, dünya ekonomisindeki güç mücadelesinin başlangıç noktasını oluşturuyor. Çünkü dünya ticaretinin yüzde 80'i standardizasyon faaliyetleri etrafında şekilleniyor. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bu çalışmalarda mutlaka etkili ve belirleyici olması gerekiyor. Standartların belirlenmesi için büyük bir mücadele verilirken Türkiye olarak buna seyirci kalamayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde, üretimimizde yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin payını artırmak istiyorsak, uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımımızı artırmamız zaruridir." diye konuştu.

Şahin, TSE ve sanayicilerin bu konuda ortak çalışması, standartların belirlendiği uluslararası teknik komite çalışmalarına aktif katılım sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Üretim süreçlerinde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı politikaların küresel ticarette önemli rol oynadığını belirten Şahin, "Türkiye'nin sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme dinamiğini yakalaması için dijitalleşme ve yeşil dönüşüm faaliyetlerini geliştirmesi gerekiyor. TSE olarak, bu büyüme dinamiğinin yeşil ve dijital dönüşümle uyumlu bir şekilde tesis edilmesi, rekabet gücümüzün ve verimliliğimizin artırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Antalya'nın deniz turizminin dışında spor, kültür, kongre, sağlık turizmi gibi alanlarda da önemli sayıda turist ağırladığını hatırlattı.

Turizm sektöründe de belgelendirme faaliyetleriyle hizmet verdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Turizmde büyüyen alanlardan biri de helal turizm. Dünyadaki birçok ülke hatta Müslüman olmayan birçok ülke bu alanda önemli yatırımlar yapıyor. Çünkü 300 milyar dolarlık bir pastadan bahsediliyor. Türkiye'nin helal turizm alanında dünyada birinci olabilecek, çok güçlü bir potansiyeli var. İnanıyorum ki Antalya, bu konuda da öncülüğünü gösterecek ve sizlerin yapacağı atılımlarla helal turizmin odağı konumuna gelecek. Bu yıl başladığımız helal turizm belgelendirme faaliyeti çerçevesinde 2 otelimizi de belgelendirmiş durumdayız."

Şahin, bölge ekonomisinin dinamosu olan tarım ve gıda sektörüne yönelik de test, belgelendirme ve eğitim gibi birçok alanda hizmetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ise Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırması, güvenilir bir marka oluşturması için standartlara uygun üretim yapma zorunluluğunun küresel pazarlarda önem arz ettiğini söyledi.

Bahar, üretimde ve ihracatta yakalanan başarı hikayesinin daha ileri taşınabilmesi için standartların önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA
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Mahmut Sami Şahin, Antalya, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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