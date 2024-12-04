TSK Bulut Projesi İmza Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

TSK Bulut Projesi İmza Töreni

SSB, yerli bulut sistemi ile TSK'nın dijital altyapısını güçlendirecek projeyi imzaladı.

04.12.2024 17:17
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi'yle özel bir bulut altyapı sistemini yerli ve milli olarak teslim edeceklerini belirterek, "Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile SSB arasındaki TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi'nin işbirliği protokolü imza töreni, SSB Nuri Demirağ Salonu'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Görgün, bulut teknolojileriyle bilgi güvenliğinin sağlanmasının en stratejik alanlardan birisi olduğunu ifade ederek, artık dijital altyapılar ve veri manipülasyonlarına dayalı tehditler ve savaşların yaşanmaya başladığını söyledi.

Son dönemde bilgi üretiminin arttığını ve bu bilgilerin saklanmasının bulut tabanlı yapıların geliştirilmesini gündeme getirdiğini bildiren Görgün, "Projeyle, esnek bir yapıya ulaşarak, erişilebilir özel bir bulut altyapı sistemini yerli ve milli olarak çözüyor ve teslim ediyor olacağız. Bu alanda dünyada rekabetçi çözümler oluşturabilmemiz için bu proje bir fırsat olacak. Proje, sunucular, depolama sistemleri ve ağ altyapılarını içeriyor." diye konuştu.

"Sektör önemli bir kabiliyete sahip olacak"

Projeyle TSK'nın önemli bir ihtiyacının karşılanacağını ve sektörün önemli bir kabiliyete sahip olacağını anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Herhangi bir kamu kurumda şimdiye kadar olmamış bütünsel bulut sistemi bu projeyle hayata geçiriliyor olacak. Bunun zorluklarının farkındayız. Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiler ve tecrübeler zamanla sivil alanlara da uygulanıyor. Burada kazanılacak çok önemli yetenek, şirketlerimize diğer alanlarda da ekonomik fırsat sunmuş olacak. Geleceğin harp ortamına hizmet edecek en önemli platformlarda bir tanesi de bu proje. Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak."

Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da proje kapsamında veri merkezlerinde kullanılacak yerli ürünlerin geliştirilmesinin destekleneceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından projeye ilişkin protokol imzalandı.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSK Bulut Projesi İmza Töreni - Son Dakika

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