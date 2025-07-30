TSKB 2025’te 6,5 milyar lira kar elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

TSKB 2025’te 6,5 milyar lira kar elde etti

30.07.2025 11:12
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 2025'in ilk yarısında 6,5 milyar lira net kar açıkladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2025'in ilk yarısında konsolide olmayan finansal tablolarına göre 6,5 milyar lira net dönem karı elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana toplam aktif büyüklüğü yüzde 24 artışla 286,9 milyar liraya yükselen banka, yaklaşık 2 milyar lira tutarında yeni nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırımıyla kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 4,5 büyüme sağlayarak kredi portföyünü 206,4 milyar liraya çıkardı.

TSKB, bu dönemde sektörden ayrışan bir performans göstererek yüzde 31,3 düzeyinde özkaynak karlılığı elde etti. Bankanın kredi portföyünün yüzde 93'ü Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile bağlantılı projelerden, yaklaşık yüzde 60'ı ise iklim ve çevre odaklı kredilerden oluştu.

BDDK düzenlemeleri hariç sermaye yeterlilik oranı yüzde 20,3 olarak gerçekleşen banka, kalkınma misyonuyla uyumlu projeler ve iş birlikleriyle ekonomik, çevresel ve sosyal etkisini artırdı. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, iklim ve deprem finansmanı, üretim sektöründe kapasite artışı ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra kadın ve genç istihdamına yönelik faaliyetlerle Türkiye ekonomisine 2 milyar Amerikan doları üzerinde nakdi ve gayrinakdi kredi desteği sağladı.

Yeşil dönüşüm projelerine yatırımlar sürüyor

TSKB, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle Dünya Bankası kaynaklı olarak kurulan Türkiye Yeşil Fonu'nun ilk yatırımını yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirdi. Bu kapsamda, rüzgar türbini üreticisi Ateş Çelik'e, İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji ve Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Fonu ve Atlas Fonu aracılığıyla toplam 45 milyon avro tutarında sermaye yatırımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın 75. yılını kutladığı 2025'te beklentileri aşan finansal sonuçlar elde etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yılın ikinci çeyreğinde kaynak yapılarını çeşitlendirmeye devam ederek yaklaşık 700 milyon dolar tutarında kaynak temin ettiklerini vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Mayısta Avusturya Kalkınma Bankası'ndan (OeEB) 25 milyon avro tutarında temin ettiğimiz yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak olan yeni kaynak anlaşmamız, OeEB ile imzaladığımız üçüncü anlaşma oldu. Yine aynı dönemde, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle 200 milyon dolar tutarında kaynak anlaşmasına imza attık. AIIB ile üçüncü kredi anlaşmamız olan bu kaynak, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim endüstrileri ve dijital altyapı gibi alanlarda özel sektör projelerinin finansmanında kullandırılacak."

Bilgiç, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile genç istihdamı ve 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerdeki firmaları desteklemeye yönelik 75 milyon avroluk yeni kredi anlaşması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlara ek olarak, TSKB'nin uluslararası piyasalarda yatırımcı tabanını genişlettiğimiz ve açılıştan kapanışa 50 baz puan fiyat iyileştirmesi sağladığımız ihraçla güçlü itibarımızı ve yatırımcı güvenini bir kez daha teyit ederek 350 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar, bankamızın küresel düzeyde sahip olduğu güçlü itibarını ve istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğumuz sürdürülebilir büyüme stratejisinin başarısını açıkça gösteriyor."

Kaynak: AA

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Çevre, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSKB 2025’te 6,5 milyar lira kar elde etti - Son Dakika

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