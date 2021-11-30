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TSKB'den "Enerji Görünümü 2021" raporu - Son Dakika

TSKB'den "Enerji Görünümü 2021" raporu

30.11.2021 11:21
TSKB'den "Enerji Görünümü 2021" raporu

Bu yıl dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanmaya başlamasıyla sanayide birincil enerji ve elektrik talebinde güçlü artış yaşandı.

Bu yıl dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanmaya başlamasıyla sanayide birincil enerji ve elektrik talebinde güçlü artış yaşandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Enerji Görünümü 2021" raporuna göre, geçen yıl küresel çapta etkilere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını enerji talebinin azalmasına yol açtı.

Elektrikte talep ve üretim rekorlarının kırıldığı bu yıl, rüzgar ve güneşe dayalı elektrik santrallerinden üretilen elektrik enerjisinin toplam enerji arzındaki payı arttı.

Rapora göre, santrallerin çevre dostu olması, üretim maliyetlerinde artan düşüş eğilimi ve yeni teknolojiler sayesinde santrallerin elektrik şebekesine uyumunun artması bu süreçte rol oynadı.

Ocak-ekim döneminde elektrikte talep 274,1 teravatsaate ulaşırken, bu yıl dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanmaya başlamasıyla sanayide birincil enerji ve elektrik talebinde artış yaşandı.

Bu yılın 7 ayındaki toplam doğal gaz tüketimi, rekor olarak anılan 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kubilay Kavak, şunları kaydetti:

"Enerji Görünümü 2021 raporumuz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hem sektörel bir görünüm hem de tematik inceleme yaklaşımıyla hazırlandı. Raporda çeşitli enerji konuları, makroekonomik görünüm, mevzuat gelişmeleri, politika faktörleri, sektörel eğilimler, fiyat dalgalanmaları ve teknolojik inovasyon odakları göz önünde bulundurularak ele alındı. Değişik disiplinlerden gelen çalışma grubu üyelerimizin katkılarıyla olabildiğince geniş bir spektrumda ve analizlerin birbirini beslediği bir yaklaşımla hazırladığımız raporun, okuyanlara sektörle ilgili geniş bir perspektif sunacağını umuyoruz."

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSKB'den 'Enerji Görünümü 2021' raporu - Son Dakika Ekonomi


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