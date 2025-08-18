TSKB ve Rönesans'tan Yenilenebilir Enerji Kredisi - Son Dakika
Ekonomi

TSKB ve Rönesans'tan Yenilenebilir Enerji Kredisi

18.08.2025 11:16
TSKB ve Rönesans Enerji, yenilenebilir enerji projeleri için 54,4 milyon avro kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Rönesans Enerji AŞ'nin iştiraki Rönesans REH Enerji Hizmetleri AŞ arasında yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla toplamda 54,4 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansman, şirketin sahip olduğu rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) tesisi işletim hakları çerçevesinde, İzmir ve Kırşehir'de kurulması planlanan iki önemli projeyi kapsayacak.

Yatırım kredisi, İzmir'de hayata geçirilmesi planlanan 35 megavat kurulu gücündeki lisanssız RES için 42,5 milyon avro tutarında ve 8,5 yıl vadeli, Kırşehir'de kurulması planlanan 15,6 megavat kurulu gücündeki lisanssız arazi tipi GES için ise 11,9 milyon avro tutarında ve 8 yıl vadeli olarak tahsis edildi.

Sağlanan finansman, Rönesans Enerji Grubu'nun düşük karbonlu enerji üretimini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir gelişme olarak konumlanıyor. Projeler tamamlandığında, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyle hem Rönesans Holding şirketlerinin kendi enerji ihtiyacı karşılanacak hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanmış olacak.

Hedef 2028'de yenilenebilir enerjide 2 bin megavatlık kurulu güce ulaşmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, Rönesans Enerji'yle gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Türkiye'nin çevre dostu üretim kapasitesinin artmasına ve enerji sektöründe sürdürülebilirlik bilincinin güçlenmesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizerek, "Önümüzdeki dönemde de bu alandaki yatırımlarımızla çok yönlü kalkınmaya desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Uyar, TSKB'nin 75 yıllık yolculuğu boyunca, ülkenin çok yönlü kalkınması ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda ekosistem dostu yatırımlarını uzun yıllardır kararlılıkla desteklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar finansmanında yer aldığımız önemli projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir paya sahip olmanın gururu içindeyiz. Rönesans Enerji ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, ülkemizin çevre dostu üretim kapasitesinin artmasına ve enerji sektöründe sürdürülebilirlik bilincinin güçlenmesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki yatırımlarımızla çok yönlü kalkınmaya desteğimizi artırarak sürdüreceğiz."

Rönesans Holding Enerji Grup Başkanı Emre Hatem de Türkiye'nin en büyük lisanssız RES projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Hedefimiz 2028'de yenilenebilir enerjide 2 bin megavatlık kurulu güce ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

Rönesans Enerji'nin uygun koşullu finansman yaratma kabiliyetiyle önemli bir finansman daha sağladıklarını vurgulayan Hatem, şunları kaydetti:

"Öz tüketime dönük bu yatırımla grup şirketlerimiz 2026'da elektrik ihtiyacının bir kısmını yeşil ve karbon sıfır olarak karşılamış olacak. Bu yatırımın en önemli özelliklerinden biri de Türkiye'nin en büyük lisanssız RES yatırımı olması. Yenilenebilir Enerji Yatırım ve Tedarik Anlaşması (YEYTA) olarak adlandırılan bu modelle tüketicinin ihtiyacı olan enerji tesisini kurup, işletiyor ve yatırım maliyetinin tamamını biz karşılıyoruz. Tüketici hiçbir külfete katlanmadan kendi ihtiyacı için yeşil elektrik tedarik ederken, elektrik maliyetini de düşürüyor."

Kaynak: AA

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Teknoloji, Kırşehir, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Çevre, İzmir, Son Dakika

