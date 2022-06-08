TŞOF Başkanı Apaydın: "Akaryakıtta ve araçlarda ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Apaydın: "Akaryakıtta ve araçlarda ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

08.06.2022 13:31
TŞOF Başkanı Apaydın: "Akaryakıtta ve araçlarda ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Yeni dönemde, akaryakıtta ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması, ÖTV muafiyeti sağlanarak araçların yenilenmesi, trafik sigorta primlerinin düşürülmesi ile taksimetre ayar ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Yeni dönemde, akaryakıtta ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması, ÖTV muafiyeti sağlanarak araçların yenilenmesi, trafik sigorta primlerinin düşürülmesi ile taksimetre ayar ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi için mücadelemizi sürdürmekteyiz" dedi.

ATO Congresium'da, 2 bin 500'ü aşkın delegenin katılımıyla TŞOF 32. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın burada yaptığı konuşmasında, esnafın çözülmesi gereken pek çok sorunu bulunduğunu dile getirerek, "Sorunların tamamen bitmesi de kolay olmuyor. Her geçen gün yeni bir sorunla karşı karşıya gelinmektedir. Bizler sizlerle birlikte bu sorunları çözmek için buradayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz ve esnafımızın hak ettiği yeri bulmasını sağlayacağız" dedi.

Apaydın, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun Atatürk, bayrak, vatan sevgisi ile dolu, çağdaş uygarlık düzeyini hedefleyen demokrat bir topluluk olduğunu belirterek, "Biz ülkenin temel taşıyız, tuğlasıyız, harcıyız. Biz ülkemizi seviyoruz. TŞOF olarak, esnafımızın toplumun ekonomik, sosyal, siyasal oluşumunda hak ettiği yeri almasını, daha çağdaş ve güçlü bir yapıya ulaşmasını sağlayacak, geliştirecek ve yenileyecek her türlü değişikliğe açığız ve varız" diye konuştu.

Hayatının hiçbir döneminde mücadeleden ve sorumluluktan kaçmadığını söyleyen Apaydın, "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı gibi onurlu bir makamın ağırlığını, bana yüklediği sorumluluğu çok iyi biliyor ve buna layık olmak için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Apaydın, şöyle devam etti:

"Benim buradaki en büyük desteğim ve güvencem sizlersiniz. Sizler bizi desteklediğiniz sürece, tek vücut ve tek ses olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Çok sesten tek ses oluşturacağız ve o tek sesi her mekan ve her ortamda duyuracağız. Kendi aramızda sorunlarımızı sonuna kadar tartışacak, en makul çözüm önerisini hep birlikte bulacak ve ilgili makamlara sunacağız."

TŞOF Başkanı Apaydın, Başkanlığa tekrar seçilmesi durumda yeni dönemde yapacaklarını şöyle sıraladı:

"Halk otobüsü sahibi esnafın bedava taşımadan kaynaklanan hak kaybının önüne geçilecek. Engellilerin erişimine uygun tadilat yapılması mümkün olmayan esnafımıza ait ticari araçların mevcut haliyle çalışmaları sağlanacak. Servisçi esnafının çalışmasını engelleyen araç ve şoför yaşı daha makul bir seviyede olacak. Kamyoncu esnafımızın Oda Kayıt Belgesi alması sağlanarak üyesi olduğu oda ile bağının kuvvetlendirilmesi için çalışmalara devam edilecek. Diğer taraftan, sahte plaka basım ve satışına engel olmak için azami gayret göstermeye ve korsan taşımacılıkla mücadelemiz aralıksız sürdürülecek. Ayrıca, akaryakıtta ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması, ÖTV muafiyeti sağlanarak araçların yenilenmesi, trafik sigorta primlerinin düşürülmesi ile taksimetre ayar ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi için mücadelemizi sürdürmekteyiz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın: 'Akaryakıtta ve araçlarda ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz' - Son Dakika

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