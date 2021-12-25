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TŞOF Başkanı Apaydın: ""Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz" - Son Dakika

TŞOF Başkanı Apaydın: ""Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz"

25.12.2021 09:58

TŞOF Başkanı Apaydın: ""Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz" Şoför esnafının dövizdeki düşüşle birlikte özellikle akaryakıt gibi konularda indirim beklentisinin olduğunu vurgulayan Türkiye Şoförler ve...

TŞOF Başkanı Apaydın: ""Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz"

ANKARA - Şoför esnafının dövizdeki düşüşle birlikte özellikle akaryakıt gibi konularda indirim beklentisinin olduğunu vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. Şoför esnafımız bugüne kadar yapılan her zamda kendi cebinden karşılayarak vatandaşa yansıtmadı. Şimdi döviz düşüşü de şoför esnafımıza yansıtılmalı" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, artan fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ulaşım ücretlerine zam yapılmazken akaryakıt gibi temel giderlerde zamlar yaşandığını hatırlatan Başkan Apaydın şunları dedi:

"Pandeminin başından bu yana ve halen, şoför esnafımız ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Örneğin taşımalı eğitim sözleşmeleri her yıl Haziran'da yapılıyor ve akaryakıt fiyatları o günden bu güne yüzde 60 arttı. Bu artışla birlikte artan maliyetler servisçi esnafımızı çok zorladı. Aynı şekilde dolmuşçu, halk otobüsçü, taksici esnafımız da en önemli gider kalemi olan akaryakıta karşı zorlanırken, bu durum vatandaşa hiç yansıtılmadı. Yalnızca akaryakıt değil zorunlu olan kış lastiği fiyatları, bu lastiğin değişim ücretleri, zincir, motor yağı, araç bakım onarım ücretleri gibi her hizmet ve ürünün fiyatı arttı. Ne bayram ne yılbaşı, ne yaz ne de kış hiçbir zaman fark etmeksizin çalışan ve ulaşımın bel kemiği şoför esnafımıza ticari akaryakıt verilmeli. Köprü ve otoyol geçişleri ücretlerinde kolaylık sağlanmalı. Dövizde yaşanan düşüşün şoför esnafımız için de öncelikle akaryakıt ve diğer hizmetler için yansıtılması en büyük beklentimiz."

TŞOF Başkanı Apaydın: Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz
TŞOF Başkanı Apaydın: Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz
TŞOF Başkanı Apaydın: Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz

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Fevzi Apaydın, Akaryakıt, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın: ''Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TŞOF Başkanı Apaydın: ""Dövizde devam eden düşüşün akaryakıt, lastik, zincir, motor yağı ürün ve hizmet fiyatlarına yansımasını bekliyoruz" - Son Dakika
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