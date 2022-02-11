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TŞOF Başkanı Apaydın "ücretsiz taşınan yolcu desteği"nin artırılmasını istedi - Son Dakika

TŞOF Başkanı Apaydın "ücretsiz taşınan yolcu desteği"nin artırılmasını istedi

11.02.2022 10:27
TŞOF Başkanı Apaydın "ücretsiz taşınan yolcu desteği"nin artırılmasını istedi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, özel halk otobüslerine aylık verilen ücretsiz taşınan yolcu desteğinin ancak 2 günlük bir maliyeti karşıladığını belirterek, "Bu destekler araç başına değil, taşınan yolcu başına verilmeli." ifadesini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, özel halk otobüslerine aylık verilen ücretsiz taşınan yolcu desteğinin ancak 2 günlük bir maliyeti karşıladığını belirterek, "Bu destekler araç başına değil, taşınan yolcu başına verilmeli." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, ayrıcalıklı grupların özel halk otobüslerine ücretsiz binişleri için aylık olarak verilen gelir desteğinin Haziran 2018'den bu yana artırılmadığını bildirdi.

Söz konusu desteğin sadece 2 günlük bir maliyeti karşıladığını aktaran Apaydın, "Devlet sporcusu, 65 yaş üstü, en az yüzde 40 engelli kişiler, gazi, gazi yakını ve şehit yakınları gibi 21 farklı kalemde ücretsiz seyahat hakkı olan dezavantajlı gruplar için özel halk otobüslerine sağlanan gelir desteği yeterli gelmiyor. Günlük ücretsiz taşınan yolcu oranı yüzde 30'lara yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, araç başına aylık Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1330 lira, diğer büyükşehir belediyelerinde 1000 lira, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise 800 lira gelir desteğinin yetersiz kaldığına işaret ederek, "3 yıldır artmayan bu destek, 2 yıldır pandemi koşullarında çalışan bu kesimimiz için oldukça düşük." ifadesini kullandı.

"Maliyetler yüzde 100'ün üzerinde arttı, yolcu sayısı yarıya düştü"

Apaydın, yakıt, bakım, onarım gibi birçok kalemde maliyetlerin yüzde 100'ün üzerinde arttığına dikkati çekerek, salgın nedeniyle çok uzun süre yolcu kapasitesinin yarısıyla çalışıldığını anımsattı.

Artan maliyetlere enflasyonun da eklendiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Ücretsiz binişler için verilen bu gelir desteği güncellenerek artırılmalı. Ayrıca bu destekler araç başına değil, taşınan yolcu başına verilmeli. Türkiye genelinde 22 bin özel halk otobüsü, bu otobüslerin 28 bin şoför esnafı ve bu otobüslerde çalışan 60 bin personel var. İstihdama doğrudan katkı sağlayan bu kesimin enflasyon ve artan giderlerin karşısında desteklenmesi şart."

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Fevzi Apaydın, Haziran, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın 'ücretsiz taşınan yolcu desteği'nin artırılmasını istedi - Son Dakika Ekonomi


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