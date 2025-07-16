TSRS Uygulama Kapsamı Belirlendi

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nın (TSRS) uygulama kapsamına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, raporlamaya tabi şirketler, müteakip raporlama dönemlerinde zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında olup olmadıklarını her yıl değerlendirecekler.

Karar kapsamındaki usul ve esaslar, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.