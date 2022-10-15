TTK, "Amasra'daki maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" iddialarını yalanladı - Son Dakika
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TTK, "Amasra'daki maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" iddialarını yalanladı

15.10.2022 10:54
TTK, "Amasra'daki maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" iddialarını yalanladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin bazı haberlerde kullanılan "maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin bazı haberlerde kullanılan "maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TTK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eksi kotlarda yüksek metan gazı" ve "2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu" içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2019'da yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içinde yer alan metan gazı 'çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan, Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan İbrahim Özkarcı'nın kurumu ziyaretinin nezaket ziyareti olduğu ve denetim amaçlı yapılmadığı bildirilen açıklamada, "TTK Amasra Müessesesi'nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Sayıştay, Amasra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTK, 'Amasra'daki maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu' iddialarını yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TTK, "Amasra'daki maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" iddialarını yalanladı - Son Dakika
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