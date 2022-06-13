TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Son Dakika
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TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

13.06.2022 11:36
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

TTK Kozlu Müessesesi önünde düzenlenen törende, kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından eksi 490 - eksi 569 kodlarında bulunan "Kartiye 2 Çay" ayağındaki üretim panosunun açılışı yapıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve genel müdür yardımcıları, işletme yöneticileri, GMİS yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Son Dakika
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