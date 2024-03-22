TÜBA Başkanı: Su israfından kaçınmalıyız, aksi halde bugünleri çok ararız

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, su israfından kaçınılması gerektiğini belirterek, "Büyükşehirlerde 7'den 70'e tüm vatandaşlara su kullanımı konusunda eğitim verilmeli, tüketici bilinci oluşturulmalı. Aksi halde bugünleri çok ararız." ifadesini kullandı.
Akademiden yapılan açıklamada, TÜBA Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubunun, kuraklığa ve alınması gereken önlemlere analizleriyle dikkati çektiği bildirildi.
Analizde, Türkiye geneli şubat ayı yağışının son 30 yıl ortalamasının altında gerçekleştiği belirtilerek, bölge geneli yağışların tüm bölgelerde azalma gösterdiği, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde azalmanın yüzde 50'den fazla olduğunun saptandığı ifade edildi.
2024 yılı şubat ayı ortalama sıcaklığının 1991-2020 dönemi şubat ortalamasının 3,4 derece üzerinde ölçüldüğüne işaret edilen analizde, "Şubat 2024, son 53 yılın en sıcak ikinci şubatı olarak kayıtlara geçti." bilgisi verildi.
"Kuraklıkla mücadele planları geliştirilmeli"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜBA Başkanı Şeker, meteorolojik ölçümler sonucunda gözlemlenen yağış azlığının, kuraklığın ilk işareti olduğunu belirtti.
Tarımsal kuraklığın, meteorolojik kuraklıktan sonra oluştuğuna dikkati çeken Şeker, "Tarım, kuraklık tarafından etkilenen ilk ekonomik sektördür. Türkiye'de kuraklıkla mücadele bir kurumumuzun asli görevi olmalı. Ne yazık ki kuraklık afet mevzuatımızda da yer almıyor." ifadesini kullandı.
Şeker, Türkiye'de suyun fazlasının sele, azının ise kuraklığa neden olduğuna işaret ederek, bu alanlarda zamanında önlem almanın önemli olduğunu vurguladı.
İçme suyunun daha dikkatli tüketilmesi ve su israfından kaçınılması gerektiğini belirten Şeker, "Büyükşehirlerde 7'den 70'e tüm vatandaşlara su kullanımı konusunda eğitim verilmeli, tüketici bilinci oluşturulmalı. Aksi halde bugünleri çok ararız." uyarısında bulundu.
Şeker, Türkiye'nin içme ve sulama suyu, sınırı aşan sular, ekolojik göçler, yer altı sularının azalması, çölleşme gibi büyük problemlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Şehir ve bölge gibi değişik ölçeklerde 'kuraklıkla mücadele planları' acilen geliştirilip uygulamaya konulmalıdır. 'Su ayak izi' kavramı kullanılarak su kaynakları kısıtlı olan bölgelerde çok su tüketen tarımsal ve endüstriyel ürünlerin üretilip başka bölgelere satılması su açığını artıracağından, çok su tüketen ürünlerin suyu sınırlı olan bölgelerde üretimi kısıtlanmalı."
Son Dakika › Ekonomi › TÜBA Başkanı: Su israfından kaçınmalıyız, aksi halde bugünleri çok ararız - Son Dakika
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