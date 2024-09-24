TÜBA'dan BM Zirvesi'nde Sosyal Medya Vurgusu

Ekonomi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Birleşmiş Milletler (BM) Gelecek Zirvesi'nde, sosyal medya konusunda BM şemsiyesi altında acil ortak mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

???????TÜBA'nın yazılı açıklamasına göre, Şeker, New York'ta düzenlenen zirvenin "Daha İyi Bir Yarın İçin Çok Taraflı Çözümler" oturumuna katıldı.

Oturumun "Uluslararası Barış ve Güvenlik İçin Çok Taraflılığı Geliştirmek" başlıklı toplantısında, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio başkanlık ederken, Fiji Cumhurbaşkanı Ratu Wiliame Maivalili Katonivere ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa gibi birçok devlet başkanı yer aldı.

Toplantıda barış ve güvenliğin sağlanması için güçlü, kapsamlı ve çok taraflı çözümlere duyulan ihtiyaç ele alınarak, uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı. Özellikle teknolojinin güvenlik üzerindeki etkileri ve terörizm tehdidi gibi yeni gelişen zorluklar üzerinde durulan toplantı kapsamında, çok taraflı işbirliği, barışın kalıcılığı ve devamlılığının sorunların çözümündeki etkisi masaya yatırıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Yeni Bir Barış Gündemi" başlıklı politika özeti de toplantıda tartışılan temel konular arasında yer aldı. Guterres, güven ve dayanışmanın yeniden inşa edilmesi ve küresel barış için kolektif eylemin kaçınılmaz olduğu bir döneme işaret etti.

"Ülkeler, BM şemsiyesi altında acil ortak mevzuat düzenlemeli"

Şeker ise BM'nin çok taraflı işbirliği ve barış çabalarının bir parçası olarak Türkiye'nin bu alandaki rolünün önemli olduğunu belirterek, "Uluslararası işbirlikleriyle bilim ve barış arasındaki güçlü bağları vurgulayan bir platformda TÜBA'nın bilim diplomasisi yürütmesini sağlayan çalışmalarımızı, gelecek vizyonumuz çerçevesinde stratejik yol haritamız açısından değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel meselelerin çözümü için bilimsel ve akademik katkıların önemine dikkati çeken Şeker, Türkiye'nin bu alanda aktif rolü olduğunu kaydetti.

Sosyal medyanın yanlış kullanımının olumsuz etkilerinin birey ve toplum üzerindeki güvenlik sorunlarının, ayrıca kültürel değerler üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkilerinin tedbir alınmazsa toplumsal barış ve bireyin temel hak ve özgürlükleri açısından risk barındırdığını aktaran Şeker, ülkelerin, politika yapıcıların BM şemsiyesi altında acil ortak mevzuat düzenlemelerinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Zirvede, "Küresel Dijital Anlaşma ve Gelecek Nesiller Deklarasyonu" gibi önemli belgeler de gündeme alındı.