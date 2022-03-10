TÜBA'nın Kovid-19 ile mücadele özel ödülleri pazartesi sahiplerine verilecek - Son Dakika
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TÜBA'nın Kovid-19 ile mücadele özel ödülleri pazartesi sahiplerine verilecek

10.03.2022 08:49
TÜBA'nın Kovid-19 ile mücadele özel ödülleri pazartesi sahiplerine verilecek

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri" 14 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri" 14 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, 14 Mart Pazartesi günü saat 10.30'da YÖK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TURKOVAC'ı geliştiren ekibin başındaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kovid-19 salgınında tedavi ve korunma alanına yönelik projesiyle "Özel Ödül"e layık görülmüştü.

Tanı alanında, Bilkent UNAM Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker birincilik, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ikincilik ödülünü kazanmıştı.

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Pazartesi, TURKOVAC, Türkiye, 14 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA'nın Kovid-19 ile mücadele özel ödülleri pazartesi sahiplerine verilecek - Son Dakika


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