TÜBA Sokak Hayvanları Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBA Sokak Hayvanları Sempozyumu düzenlendi

TÜBA Sokak Hayvanları Sempozyumu düzenlendi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), sahipsiz hayvan sorununa dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek için 'Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu' düzenledi. Sempozyumda, sahipsiz hayvanların yönetimi ve refahı konusunda bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Ayrıca, sahipsiz hayvanlara yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları da planlandı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sahipsiz hayvanlar ile toplum sağlığı ve güvenliği bağlamında bilimsel görüş oluşturmanın önemine vurgu yaparak, işbirliği ve bilinç düzeyinin artırılmasının gerekliliğini belirtti.

11.06.2024 15:01
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Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA), sahipsiz hayvan sorununa dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek için "Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu" düzenlendi.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ Fırat Üniversitesi ev sahipliğindeki sempozyumda, akademisyenler, veterinerler, sağlık profesyonelleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve konunun uzmanları yer aldı.

Sempozyumda, sahipsiz hayvanların yönetimi ve refahı konusunda bilgi ve deneyimler paylaşılırken, sahipsiz hayvanlara yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları da planlandı.

Bu kapsamda, "Sahipsiz Evcil Hayvanlar ve Halk Sağlığı", "Sahipsiz Evcil Hayvanların Topluma Kazandırılmasında Sürdürülebilir Çözümler", "Evcil Hayvanlar ve Sağlık" ve "Zoonotik Hastalıklar" başlıklı 4 oturum düzenlendi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, programın açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde farklı şekillerde gündeme gelen sorunun, uzmanların dışında herkesin konuştuğu bir sürece dönüştüğüne işaret etti.

Sahipsiz hayvanlar ile toplum sağlığı ve güvenliği bağlamında bilimsel görüş oluşturmanın önemine dikkati çeken Şeker, "Ortada bir sorun var, bu sorunun bu günlere gelişinin altında yatan nedenleri iyi görmek gerekiyor. Bu durumu çözebilmek için devletin, toplum güvenliği ve hayvan hakları arasında bir denge sağlaması gerekiyor. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların da söz konusu olduğunu belirtmek istiyorum. Bu sempozyum, aklı selimi yakalamak için konunun taraflarının beraber çalışması, görüşlerini ifade etmesi ve orta yolu bulması amacıyla düzenlendi." ifadesini kullandı.

"İşbirliği son derece önemli"

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazim Şahin de ülkedeki sahipsiz hayvan sayısının hızla arttığını ve sorunun ciddi boyutlara ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl aralık ayı itibarıyla Türkiye'deki sahipsiz köpek sayısının 2,8 milyon olarak açıklandığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler ve halkın işbirliği son derece önemli. Sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol etmek için yaygın kısırlaştırma programları uygulanmalı. Hastalıkların sokak hayvanları ve insanlara yayılmasını önlemek için düzenli aşılama yapılmalı. Sokak hayvanlarına nazik davranmanın önemi ve kısırlaştırma ile aşılamanın faydaları konusunda halkın bilinç düzeyi artırılmalı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜBA Sokak Hayvanları Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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