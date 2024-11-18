Tübİsad: Tersine Şirket Göçü ve Yapay Zeka Vurgusu

Ekonomi

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Mehmet Ali Tombalak, tersine şirket göçünü sağlayacak adımların atılması gerektiğini belirterek, "Tersine şirket satın almalarının önünü açacak yatırım ortamının geliştirilmesi, şirketlerimizin birleşerek büyümesini ve ölçeklenmesini sağlayacak etkin teşvik yöntemlerinin hayata geçirilmesiyle işletmelerimizin bölgesel ve global marka şirketlere dönüşmesinin önünü açabiliriz." dedi.

TÜBİSAD tarafından İstanbul'da düzenlenen "Bilişim Sektörünün Geleceği ve Ekosistem Ekonomisi" başlıklı etkinlikte konuşan Tombalak, bilişim ekosistemini oluşturmanın öneminden bahsetti.

Türkiye'de birçok sektörün bilişim ekosisteminden daha hızlı büyüdüğünü, bunlardan birisinin e-ticaret olduğunu, paydaşlarını artırmaları gerektiğini anlatan Tombalak, tüm paydaşlar bir araya gelip seferberlik ilan edilmezse sektörün büyütülemeyeceğini vurguladı.

Tombalak, sektördeki şirketlerin bir zaman sonra büyük ölçeğe ulaşmadan bölündüğünü kaydederek, veri merkezlerinin değer merkezlerine dönüşmesinin öneminden bahsetti.

Son dönemde hemen her sektörün etkinliğinde yapay zekanın konuşulduğunu dile getiren Tombalak, "Peki biz Türkiye'de her şeyi pazarlık usulü konuşuyoruz. Değere bakmıyoruz, kim daha ucuza verirse onu alıyoruz. Değer, yapay zekayla ortaya çıktı. Yapay zeka sizce devrimsel bir dönüşüm müdür? Çünkü yapay zeka değeri çok hızlı ortaya koydu. Ben devrimsel dönüşüm olarak görüyorum. İnternet ve mobilden sonra üçüncü devrimsel bir dönüşüm." diye konuştu.

Tombalak, fiyat rekabeti yerine değer rekabetine odaklanılması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'nin yapay zeka fırsatını kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin teknoloji ihracatının 2,5 milyar dolar olduğunu belirten Tombalak, bu rakamın yeterli olmadığını ve artırılması gerektiğini ifade etti.

"Girişimlere yatırımları artırmalıyız"

TÜBİSAD Başkanı Tombalak, beyin göçüne odaklanmak yerine beyin gücünü değere dönüştürmeye odaklanılması gerektiğine işaret ederek, halihazırda teşvik ve desteklerden faydalanmak için şirketlerin İngiltere gibi ülkelere taşınmasına değindi.

Tersine şirket göçünü yapmak için yapılması gerekenleri dile getiren Tombalak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tersine şirket göçünü ancak ve ancak şirketlerimizin ölçeklenmesi ve global şirketlerin sağladığı imkanların verilmesiyle sağlarız. Bunu yaratmak da bizim elimizde. Yani büyük şirketlerin ve kamunun elinde. Tersine şirket göçünü sağlayacak adımlar atmamız lazım. Tersine şirket satın almalarının önünü açacak yatırım ortamının geliştirilmesi, özel belirlenecek stratejilerle bu konunun teşvik edilmesi, şirketlerimizin birleşerek büyümesini ve ölçeklenmesini sağlayacak etkin teşvik yöntemlerinin hayata geçirilmesiyle işletmelerimizin bölgesel ve global marka şirketlere dönüşmesinin önünü açabiliriz."

Girişimlere yapılan yatırımın yeterli düzeyde olmadığını vurgulayan Tombalak, "Girişimlere Türkiye'de 128 milyon dolar, İngiltere'de 3 milyar dolar yapılmış. Yatırım olmadan globalleşmek, bölgeselleşmek mümkün değil." dedi.

"Büyümeyi üç başlıkta ele almalıyız"

Mehmet Ali Tombalak, sektörün geleceğinin, Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini belirterek, "Bu düşünceyle büyümeyi üç başlıkta ele almamız kritik önem taşıyor: Teknoloji ile büyümek, ekosistem ile büyümek ve yatırımla büyümek. Teknoloji üreten, teknolojiyi kullanan, teknoloji sektörünün paydaşı, teknolojinin etkin kullanımına hizmet eden, teknolojinin nerede olursa olsun paydaşı olan herkesin bu seferberliğin bir parçası olması gerekiyor." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından PwC Türkiye Dijital Hizmetler Lideri Cem Aracı, "Ülkemizde Yatırımla Büyümek", KPMG İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri ve şirket ortağı Gökhan Mataracı, "Ülkemizde Ekosistemle Büyümek", Deloitte Mühendislik Yapay Zeka ve Veri Lideri Barış Yenidünya da "Ülkemizde Teknolojiyle Büyümek" başlıklı sunum yaptı.