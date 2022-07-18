TÜBİTAK 70 personel alacak - Son Dakika
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TÜBİTAK 70 personel alacak

18.07.2022 09:15
TÜBİTAK 70 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 70 personel istihdam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 70 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere bilimsel programlar uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzmanı, uzman yardımcısı, uzman ve avukat alımı yapılacak.

Söz konusu 70 personel Ankara ve Gebze'de görevlendirilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 8 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK 70 personel alacak - Son Dakika

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