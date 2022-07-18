Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere bilimsel programlar uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzmanı, uzman yardımcısı, uzman ve avukat alımı yapılacak.

Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TÜBİTAK 70 personel alacak - Son Dakika

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