TÜBİTAK Başkanı: İklim Değişikliğine Çözüm Oluşturan Girişimler Finansmana Daha Kolay Erişebiliyor

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/ZEYNEP DUYAR - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, çevreye duyarlı teknolojileri geliştiren girişimlerin son dönemde arttığını belirterek, iklim değişikliğine çözüm oluşturan her türlü girişimin dünya genelinde finansmana daha kolay erişebildiğini söyledi.
Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte girişimcilik için "Belli bir yaş grubunun üniversiteden mezun olması gerek." algısı varken bugün lise aşamasındaki gençlerin bile girişimcilik ekosisteminde yer almaya başladıklarını dile getirdi.
Teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin çok hızlı büyüdüğüne ve "unicorn"ların hep girişimden doğduğuna dikkati çeken Mandal, "Geçmişte bunun için hep büyük sermayeler veya arkasında büyük güçlerin olması gerekiyordu. Şimdi, iyi bir fikriniz varsa, gerçekten doğru bir zamanda ve doğru bir yol haritası ve doğru bir mentorlukla yola başlamışsanız, çok az bir finansmanla çok hızlı bir şekilde büyüyüp hem ülke hem dünya ölçeğinde gündemde olmak, çözüm üretmek mümkün olabiliyor." dedi.
Mandal, TÜBİTAK'ın bu sürecin yıllardır içerisinde olduğunu belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konudaki öncülüğü ve himayesinin Türkiye için bir fırsat olduğunu ifade etti.
BİGG Programı kapsamında şu an 2 bin 800 civarında girişimcileri olduğunu anlatan Mandal, bugün bu dönemin ilk başvurularını alacaklarını bildirdi.
Bu yıl itibarıyla destek rakamını 900 bin liraya çıkardıklarına işaret eden Mandal, şunları kaydetti:
"Yeni bir modele de geçtik. Geçtiğimiz dönemlerde proje gibi desteklerken şimdi bir yatırım gibi destekliyoruz. Onların yatırım ortağı oluyoruz. Şirketlerine yüzde 3 hisseyle dahil oluyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık girişimler bize geldiği zaman karşılarında bir yatırımcı görüyorlar. Bunu da kendilerinin büyümesi anlamında çok kıymetli görüyorum. Sizin iş fikriniz var. Bunu iş planına dönüştürmek için TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşları üzerinden eğitimler alıyorsunuz. Burada başarılı olduktan sonra TÜBİTAK'a projenizi sunuyorsunuz. Orada başarılıysanız 900 bin lira destek alıyorsunuz. Takibinde TÜBİTAK'ın birçok desteği var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordine ettiğimiz Tech-InvesTR programı var. Dolayısıyla bu program vasıtasıyla da yine firmalarımızın TÜBİTAK desteği sonrasında büyümeleri söz konusu. KOSGEB gibi kurumlarla da çok daha eş güdümlü çalışıyoruz."
"İklim değişikliği odaklı girişimlere daha fazla ihtiyaç olacak"
Mandal, iyi bir teknoloji fikri olan girişimlerin hızlandırıcı eğitimler alabildiğini dile getirerek, Türkiye'de 147 tane hızlandırıcı olduğunu belirtti.
Bu hızlandırıcı eğitimden sonra başarılı olunduğunda TÜBİTAK ve KOSGEB gibi farklı kurumlardan destekler alındığını ifade eden Mandal, "Türkiye'nin dünyadaki ölçeği ve pozisyonu gündeme alındığı zaman gençlerimiz ve öğrencilerimiz için TEKNOFEST'teki her girişim ve fikir burada kendisine anlam veriyor. Gelişime, üretime dönüşüyor. Her yıl TEKNOFEST'teki artan eğilim Türkiye'deki girişim ekosisteminin büyümesine avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Mandal, dünyanın unicorn'larının Türkiye'den çok daha fazla çıkacağını kaydederek, Türkiye'de ki Turcorn'ların gelecekte biyoteknoloji, gıda sektörü, enerji ve mobilite alanında da hızla çoğalacaklarını vurguladı.
Bu alanda, savunma sanayisi başta olmak üzere, ülkenin elde ettiği başarıların kaldıraç gücü sunacağına dikkati çeken Mandal, şu değerlendirmede bulundu:
"Çevreye duyarlı teknolojileri geliştiren girişimler son zamanlarda arttı. Dünyada şu anda iki ana ihtiyaç var. Bir tanesi dijital teknolojilerle çözüm oluşturmak. Diğer taraftan da iklim değişikliğine uyum teknolojileri. Bu nedenle iklim değişikliğine çözüm oluşturan her türlü girişim, dünyada şu an finansmana en kolay erişimin olduğu alan. Dolayısıyla sizin çözümünüz ister bir gıda atığı veya kimyasal atık olsun bunu tekrar ekonomi yaklaşımıyla sisteme kazandırmak ve bunu yaparken de temiz teknolojileri kullanmak bir girişimci için en hızlı projesinin desteklenebileceği, yatırım alabileceği alanlar. Bunun etkisinin artacağına inanıyorum."
Mandal, dijital teknolojiler çok kıymetli olduğunu ancak iklim değişikliği odaklı girişimlere gelecekte daha fazla ihtiyaç olacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Ekonomi › TÜBİTAK Başkanı: İklim Değişikliğine Çözüm Oluşturan Girişimler Finansmana Daha Kolay Erişebiliyor - Son Dakika
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