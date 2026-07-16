TÜBİTAK Bilim Şenliği Manisa'da - Son Dakika
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TÜBİTAK Bilim Şenliği Manisa'da

TÜBİTAK Bilim Şenliği Manisa\'da
16.07.2026 16:46
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17-19 Temmuz'da Forum Manisa'da ücretsiz çocuk şenliği, bilimsel atölyeler ve eğitici oyunlar sunacak.

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, 17-19 Temmuz tarihlerinde Forum Manisa'da gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu şenlikte çocuklar; bilimsel atölyeler, eğitici oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle eğlenirken öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşayacak.

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Forum Manisa'da bilim meraklısı küçük ziyaretçileri ağırlayacak. Üç gün boyunca devam edecek ücretsiz etkinlikte çocuklar, bilimi deneyimleyebilecekleri atölyeler, uygulamalı eğitim kitleri ve eğitici oyunlarla dolu bir programla buluşacak. Bilime olan ilgiyi destekleyen etkinlikler, çocuklara araştırmanın, sorgulamanın ve keşfetmenin keyfini yaşatacak.

Deneyerek öğrenme fırsatı

Şenlik kapsamında çocuklar, TÜBİTAK'ın sevilen yayınları Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergileriyle buluşacak. Uzman rehberlerin eşliğinde gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, dergilerde yer alan içerikleri uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı yakalayacak. Periskop Yapım Kiti, Kaleydoskop (Çiçek Dürbünü) Yapım Kiti ve Denge Kuşu Yapım Kiti gibi ahşap bilimsel eğitim kitleriyle kendi projelerini hazırlayacak çocuklar, üretim sürecinde temel bilimsel kavramları yakından tanıyacak.

Bilim oyunlarla buluşacak

Şenlik programında çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilecek etkileşimli oyunlar da yer alacak. "Uzay Labirenti", "Test Sürüşüne Çıkıyoruz" ve "Böcek Bilimciye Yolu Göster" oyunları sayesinde çocuklar eğlenirken dikkat, iletişim, takım çalışması, gözlem ve problem çözme becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Etkinlik alanındaki fotoğraf alanları ise ailelere bu özel günü keyifli birer anıya dönüştürme fırsatı sunacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Tübitak, Ekonomi, Eğitim, Manisa, Çocuk, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Bilim Şenliği Manisa'da - Son Dakika

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