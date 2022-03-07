TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 30'u aşkın etkinlik düzenleyecek - Son Dakika
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TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 30'u aşkın etkinlik düzenleyecek

07.03.2022 20:36
TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 30'u aşkın etkinlik düzenleyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya'da 30'u aşkın etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya'da 30'u aşkın etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK'ın bu yıl Bilim ve Teknoloji Haftası'nda hem çevrim içi hem de fiziki etkinlikler düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada, her yıl 8- 14 Mart'ta düzenlenen etkinliklerde bilimin ve teknolojinin hayattaki öneminin vurgulanması, bununla ilgili konularda farkındalık sağlanması ve TÜBİTAK'ın tanıtılmasının hedeflendiği kaydedilerek, "Bir hafta boyunca TÜBİTAK'ın Ankara, Gebze ve Antalya'daki yerleşkelerinde 30'u aşkın etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler herkesin katılımına açık olacak. Çevrim içi etkinlikler TÜBİTAK'ın sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek." ifadesine yer verildi.

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Araştırma, Antalya, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 30'u aşkın etkinlik düzenleyecek - Son Dakika


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