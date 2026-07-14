TÜBİTAK Fen Lisesi Öğrenci Alım Sınavı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜBİTAK Fen Lisesi Öğrenci Alım Sınavı

14.07.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK Fen Lisesi, 18 Temmuz'da 24 ilde özel sınavla yeni öğrencilerini bekliyor.

Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının işbirliğiyle TÜBİTAK bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin en yetenekli gençlerini bilim ve araştırma odaklı bir ekosistemde buluşturan TÜBİTAK Fen Lisesi, yeni öğrencilerini beklerken okulun özel sınavı 18 Temmuz'da 24 ilde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi, lise çağındaki gençlerin sadece teorik eğitimle sınırlı kalmayıp Türkiye'nin en köklü araştırma kurumlarıyla kampüs ortamında iç içe yetişmelerine olanak tanıyarak Milli Teknoloji Hamlesi'nin ihtiyacı olan bilimsel insan kaynağının oluşmasına katkı sunuyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencilerin okul için başvuru yapabileceklerini belirterek, adayların akademik başarının yanı sıra özel bir sınavından geçeceklerini söyledi.

Sınav 24 ilde yapılacak

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'nın 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildiren Aydın, sınava ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınavımız 100 dakika sürecek ve çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak. Bu soruların 10'u bilgisayar, 10'u matematik ve 30'u fen bilimleri alanında olacak. Öğrencilerimizin bu temel bilimlerdeki yetkinliklerini ölçmeyi hedefliyoruz. Başvurular 15 Temmuz akşamına kadar devam ediyor. Sınavımız ise ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimize ulaşabilmek amacıyla 24 farklı il 25 farklı merkezde eş zamanlı uygulanacak."

Aydın, okulun Gebze'deki yerleşkesinin dünyadaki nadir kampüslerden biri olduğuna dikkati çekerek, "TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde, denizin kenarında ve yeşillikler içerisinde muhteşem bir atmosferde yer alıyoruz. Okul ve yurt binalarımız tamamen tamamlandı. Öğrencilerimiz burada doğayla iç içe, güvenli ve zengin bir sosyal yaşamın parçası oluyorlar." dedi.

Okulun yatılı imkanlarının farklı şehirlerden gelen öğrenciler için büyük avantaj sağladığını vurgulayan Aydın, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri, öğrencilerin ise kendilerini her anlamda geliştirebilecekleri sportif ve kültürel alanların kampüste mevcut olduğunu kaydetti.

"Milli Teknoloji Hamlesi'nin liderlerini yetiştiriyoruz"

Aydın, TÜBİTAK Fen Lisesi bünyesinde modern laboratuvarların bulunduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilime merakı en üst seviyede olan öğrencilerimiz bu okulu tercih ediyor. Geleceğin bilim insanlarını, araştırma liderlerini, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne liderlik edebilecek bilgi, beceri, yetkinlik ve aynı zamanda özgüvene sahip öğrenciler olarak yetiştiriyoruz. Bu ortam onları hem ulusal çapta hem de uluslararası çapta yarışmalara hazırlıyor."

Öğrencilerinin ulusal ve uluslararası olimpiyatlara katıldıklarını belirten Aydın, gençlerin kazandıkları madalyalar ile ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında gösterdikleri başarıların kendilerinin gururlandırdığını söyledi.

Aydın, yeni gelen öğrencilerle bu başarı yolculuğuna devam etme konusunda heyecanlı olduklarını ifade ederek, okulu tercih edecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Fen Lisesi Öğrenci Alım Sınavı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:19:36. #7.13#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Fen Lisesi Öğrenci Alım Sınavı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.