TÜBİTAK Fen Lisesi Öğrenci Alım Sınavı

Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının işbirliğiyle TÜBİTAK bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin en yetenekli gençlerini bilim ve araştırma odaklı bir ekosistemde buluşturan TÜBİTAK Fen Lisesi, yeni öğrencilerini beklerken okulun özel sınavı 18 Temmuz'da 24 ilde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi, lise çağındaki gençlerin sadece teorik eğitimle sınırlı kalmayıp Türkiye'nin en köklü araştırma kurumlarıyla kampüs ortamında iç içe yetişmelerine olanak tanıyarak Milli Teknoloji Hamlesi'nin ihtiyacı olan bilimsel insan kaynağının oluşmasına katkı sunuyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencilerin okul için başvuru yapabileceklerini belirterek, adayların akademik başarının yanı sıra özel bir sınavından geçeceklerini söyledi.

Sınav 24 ilde yapılacak

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'nın 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildiren Aydın, sınava ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınavımız 100 dakika sürecek ve çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak. Bu soruların 10'u bilgisayar, 10'u matematik ve 30'u fen bilimleri alanında olacak. Öğrencilerimizin bu temel bilimlerdeki yetkinliklerini ölçmeyi hedefliyoruz. Başvurular 15 Temmuz akşamına kadar devam ediyor. Sınavımız ise ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimize ulaşabilmek amacıyla 24 farklı il 25 farklı merkezde eş zamanlı uygulanacak."

Aydın, okulun Gebze'deki yerleşkesinin dünyadaki nadir kampüslerden biri olduğuna dikkati çekerek, "TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde, denizin kenarında ve yeşillikler içerisinde muhteşem bir atmosferde yer alıyoruz. Okul ve yurt binalarımız tamamen tamamlandı. Öğrencilerimiz burada doğayla iç içe, güvenli ve zengin bir sosyal yaşamın parçası oluyorlar." dedi.

Okulun yatılı imkanlarının farklı şehirlerden gelen öğrenciler için büyük avantaj sağladığını vurgulayan Aydın, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri, öğrencilerin ise kendilerini her anlamda geliştirebilecekleri sportif ve kültürel alanların kampüste mevcut olduğunu kaydetti.

"Milli Teknoloji Hamlesi'nin liderlerini yetiştiriyoruz"

Aydın, TÜBİTAK Fen Lisesi bünyesinde modern laboratuvarların bulunduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilime merakı en üst seviyede olan öğrencilerimiz bu okulu tercih ediyor. Geleceğin bilim insanlarını, araştırma liderlerini, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne liderlik edebilecek bilgi, beceri, yetkinlik ve aynı zamanda özgüvene sahip öğrenciler olarak yetiştiriyoruz. Bu ortam onları hem ulusal çapta hem de uluslararası çapta yarışmalara hazırlıyor."

Öğrencilerinin ulusal ve uluslararası olimpiyatlara katıldıklarını belirten Aydın, gençlerin kazandıkları madalyalar ile ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında gösterdikleri başarıların kendilerinin gururlandırdığını söyledi.

Aydın, yeni gelen öğrencilerle bu başarı yolculuğuna devam etme konusunda heyecanlı olduklarını ifade ederek, okulu tercih edecek tüm öğrencilere başarılar diledi.