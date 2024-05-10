TÜBİTAK, Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024 Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBİTAK, Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024 Destek Çağrısı Yaptı

TÜBİTAK, Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024 Destek Çağrısı Yaptı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), hayvan sağlığı ve refahının geliştirilmesine yönelik projeleri desteklemek amacıyla 'Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024' başlıklı bir destek çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, hayvan sağlığı ve refahında yeni teknolojiler, temel araştırmalar ve toplumla ilişkili konular desteklenecek. Başvuruların ilk aşaması için 8 Temmuz'a kadar yapılabilecek ve projeler Temmuz 2025'te başlayacak.

10.05.2024 17:20
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024" başlıklı destek çağrısına çıktı.

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, çağrıyla, hayvan sağlığı ve refahının geliştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çağrı kapsamında desteklenecek konular "hayvan sağlığı ve refahında önleme, tespit etme, değerlendirme ve yönetime yönelik yeni teknolojiler", "hayvan sağlığı ve refahına yönelik temel araştırma" ile "hayvan sağlığı, refahı ve toplum" olarak belirlendi.

Açılan çağrıların ilk aşaması için 8 Temmuz'a, ikinci aşaması için de 4 Şubat 2025'e kadar başvuru yapılabilecek.

Çağrı kapsamındaki projeler, Temmuz-Aralık 2025 döneminde başlayacak.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK, Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024 Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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