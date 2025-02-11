TÜBİTAK'tan Market Fiyatı Uygulaması - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBİTAK'tan Market Fiyatı Uygulaması

TÜBİTAK\'tan Market Fiyatı Uygulaması

TÜBİTAK, zincir marketlerdeki 50.000 ürünün fiyatını karşılaştırma imkanı sunan uygulamayı başlattı.

11.02.2025 12:21
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TÜBİTAK eliyle geliştirilen "Market Fiyatı" uygulaması ile zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı artık tüm vatandaşların erişiminde olacak. İnternet sitesiyle birçok ürünün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabilecek, en uygun fiyat ile vatandaşlar kazançlı çıkacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı açıklamada, "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesinin linkini paylaşarak, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

7 marketin tüm fiyat verileri sistemde

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK Marketleri yer alıyor.

Uygulama üzerinden de erişim

TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, CimriMarkette ve MarketTamam uygulamaları ile paylaşılarak, bu uygulamalar marifetiyle anlık yayınlanıyor. Ayrıca "Market Fiyatı" mobil uygulaması da yakında erişime açılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Tübitak, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'tan Market Fiyatı Uygulaması - Son Dakika

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