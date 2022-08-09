TÜBİTAK'ın İHA yarışmaları bugün başlıyor

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Liseler Arası İHA yarışmaları bu yıl Afyonkarahisar'da, Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması ise Kütahya'da gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İHA yarışmaları 2016'dan, Liseler Arası İHA yarışmaları 2020'den bu yana gerçekleştiriliyor. Serbest Görev İHA yarışmalarının da bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Afyonkarahisar ve Kütahya'da bugün başlayacak yarışmalara geçen yıla göre yüzde 54 artışla toplam 2 bin 352 takım ve yaklaşık 18 bin 500 öğrenci başvuru yaptı.

Yarışmalarda, bilimsel ve teknik kriterlere göre başarılı bulunan toplam 352 ulusal ve uluslararası takımın İHA'ları, 9-14 Ağustos'ta iki ilde derece almak için gökyüzünde kıyasıya yarışacak.

Ödüller TEKNOFEST'te verilecek

Büyük rekabet ve heyecanın yaşanacağı yarışmalarda takımların 50 bin liraya kadar Performans, Yerlilik, Mansiyon, Teşvik ve TUSAŞ ödülleri 14 Ağustos'ta belirlenecek. Derece alan takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül döneminde Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

Yarışmalar, üniversite ve lise eğitimine devam eden öğrencileri İHA teknolojilerine yönlendirmeyi, bilimsel ve teknik çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi ve İHA teknolojisinde başarılı Türkiye'yi yetenekli ulusal ve uluslararası öğrencilerin buluşma noktası haline getirmeyi amaçlıyor.