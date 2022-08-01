TÜBİTAK'tan bazı yayın organlarında yer alan iddialara yönelik açıklama Açıklaması

TÜBİTAK tarafından, herhangi bir vakfa, derneğe veya kuruluşa, bağış ya da ödeme yapılmasının mümkün olmadığı bildirildi.

TÜBİTAK, bugün bazı yayın organlarında yer alan, kurumla ilgili iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinden olan TÜBİTAK'ın, kurulduğu günden bu yana ülkenin bilim ve teknolojideki yönünü belirleyen, değişen ihtiyaç ve önceliklerine katkı vermek üzere destek programları vasıtasıyla daima ülke yararını gözeten bir kurum olduğu vurgulanarak, "TÜBİTAK olarak öncelikli görevimiz, gençlerimizin bilim vizyonunu genişletmek, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri ve teknoloji yıldızlarını desteklemektir. Bazı basın yayın organlarında, defalarca yalanlanmasına rağmen belli aralıklarla, kurumumuzu yıpratmaya yönelik, asılsız iddialar yer almaktadır. Tıpkı geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi bugün de TÜBİTAK tarafından yıllardır düzenlenmekte olan, Kurumumuzun düzenlediği yarışlara yönelik, gerçeği yansıtmayan bir habere yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TÜBİTAK'ın Elektrikli Araç Yarışları'nı 2005'ten, İnsansız Hava Araçları Yarışları'nı ise 2016'dan bu yana düzenlediği belirtilen açıklamada, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ise ilk olarak 2018'de, ilgili kuruluşu oldukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, geçmişi TEKNOFEST öncesine dayanan söz konusu yarışların, son 5 yıldır TEKNOFEST çatısı altına alındığı ve bu isimle markalaştığı belirtildi.

Bu yıl, insansız hava aracı (İHA) yarışmalarına yüzde 58 artışla 2 bin 300'e yakın takım başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ön değerlendirmelerde başarılı olan takımlara destek verilmiş ve 350'den fazla takım 9-14 Ağustos 2022'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası İHA, Liseler Arası İHA ve Kütahya'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmaları için davet edilmiştir. Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yüzüncü yılı olması dolayısıyla Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nın Kütahya'da düzenlenmesi sonradan planlanmıştır, bu çerçevede bütün satın alma işlemleri, Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde yapılmıştır. Satın Alma Müdürlüğü tarafından ihaleye 22 firma davet edilmiş, Afyonkarahisar ve Kütahya için 2 ayrı kısımdan oluşan ihaleyi en uygun teklifi veren firma almıştır. Detaylar Kamu İhale Kurumu resmi sitesinde de yayımlanmış, süreç şeffaf olarak yürütülmüştür. Son derece üzüntüyle karşıladığımız asılsız ve mesnetsiz iddiaların aksine ilgili yarışmalar kapsamında TÜBİTAK tarafından ayrılan bütçenin tamamı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yarışmacı gençlerin malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, onlara ödül desteğinde bulunmak ve yarışma organizasyonları için kullanılmaktadır. Zaten ilgili kanun ve mevzuatlar gereği TÜBİTAK'ın herhangi bir vakfa, derneğe veya kuruluşa bağış ya da ödeme yapması asla mümkün değildir. Gençlerimizin teknoloji dünyasında söz sahibi olabilmeleri, ülkemizin bilim ve teknolojideki gelişimine katkı sunabilmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizi desteklemeye ve tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz."