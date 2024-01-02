TÜBİTAK, Türk Devletleriyle Bilimde İş Birliğini Güçlendirecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk devletleriyle bilimde birlikte ilerlemek için yol haritasını istişare ettiklerini belirterek, "Belirlenen alanlarda ortak çalışma grupları oluşturarak ilerleyen süreçte işbirliklerimizi daha da kuvvetlendirmek için mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Kurum ile Türk Akademisi ortaklığında "Bölgesel ve Küresel Sorunlarla Mücadelede Türk Devletleri Arasında Bilime Dayalı Çok Taraflı İş Birliği ve Birlikte Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

Mandal, TÜBİTAK ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, bilim ve teknoloji alanlarında ortak AR-GE projeleri yapmak, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek ve Türk devletlerinde kapasite gelişimini desteklemek amacıyla işbirliği için ana kritik temaları belirlemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Birlikte ilerlemek için yapılabilecekleri ve izlemeleri gereken yol haritasını istişare ettiklerini belirten Mandal, "Belirlenen alanlarda ortak çalışma grupları oluşturarak ilerleyen süreçte işbirliklerimizi daha da kuvvetlendirmek için mutabakata vardık. Geçmişten devraldığımız, nice önemli bilim insanlarının çıktığı ortak kültürümüz ve tarihimizle bilim ve teknoloji alanında da birlikte başaracağımızdan şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev de tarımın yanı sıra insan gelişimi, kalkınma ve ortaklık konularında da bir araya gelmeleri gerektiğini belirterek, "Çeşitli bilimsel konularda devletler arası işbirliği aktif olarak devam etmektedir. Araştırma ve eğitimde ortak çabalarla önemli bir kültürel değişim sağlanabilir. Farklı bilimsel kanallarda birlikte çalışarak kolektif güç elde edebiliriz. Kaynaklarımızı paylaşarak ve bilgi aktarımında bulunarak birleşebiliriz. Bu şekilde büyük başarı elde edeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Aziz Sancar'dan çağrı

Çalıştaya çevrim içi katılan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da dünyanın iletişim ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerin yol açtığı çok yönlü ve kapsamlı bir değişim içinde olduğuna işaret etti.

Bu durumun milletler arasındaki rekabetin keskinleştiği bir döneme kapı araladığını, gelecek dönemde ise bilimsel gücün ülkeleri küresel yarışta öne geçireceğini ve belirleyici olacağını vurgulayan Sancar, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun beklentilerine bilimin perspektifinden bakarak, yakın ve orta vadeli, sağlıklı ihtiyaç tahminleri yapmak ve bunları karşılamaya yönelik gerçekçi tedbirleri almak durumundayız. Yapmamız gereken, kolektif öğrenme sürecini ne kadar ileriye taşıyabileceğimizi belirlemek, bunun yöntemini bulmak ve belirlenen o yolda ilerlemektir. Siyasi irade hepimizi çok heyecanlandıran bir hedef koydu; 'Bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız' dediler. Bu yüzyılı, aynı zamanda Türk bilim yüzyılı yapalım. Bunun başlangıç adımı da bu çalıştay olsun. Çünkü bu çalıştay, ortak projeleri değerlendirmek, sorunları birlikte çözmek ve gelecekteki işbirliklerimize yön vermek adına bizlere tarihi fırsatlar sunuyor. İnanıyorum ki tarihten getirdiğimiz o birikim bu hedefi gerçekleştirmek için bize ihtiyacımız olan altyapıyı da ilhamı da azmi de vermektedir. Geriye sadece o birlikteliğin bir hedefe kilitlenmesi kalıyor. Birlikte atacağımız her adımın insanlığın yolunu aydınlatacağından şüphem yok."