Akıllı Şehirler İçin Yeni Projeler - Son Dakika
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Ekonomi

Akıllı Şehirler İçin Yeni Projeler

TÜBİTAK'ın koordinesinde Ufuk Avrupa Programı ile desteklenecek yeni projeler, kentlerin sürdürülebilir bir ekonomik yapı kazanmasına ve akıllı şehirlere dönüşmesine katkı sağlayacak. TÜBİTAK, Türkiye'de ve Avrupa'da gerçekleştirilen araştırma ve yenilik projelerine destek vererek kentsel zorlukların aşılmasını hedefliyor.

10.09.2024 11:49
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Kentlerin sürdürülebilir bir ekonomik yapı kazanmasına ve akıllı şehirlere dönüşmesine katkı sağlayacak yeni projeler, TÜBİTAK'ın koordinesinde Ufuk Avrupa Programı ile desteklenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak amacıyla Avrupa'da ve Türkiye'de birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Özellikle kentsel zorlukların aşılmasını ele alan araştırma ve yenilik projelerine destek veriliyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK koordinesinde, ???????Ufuk Avrupa Programı kapsamında projelendirilen "Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (DUT) 2024 Yılı Çağrısı" açıldı.

Stratejik kentsel araştırmalardan yeniliklerin uygulamasına kadar çeşitli faaliyetleri destekleyecek çağrı, disiplinler arası çalışmalara açık olarak planlandı.

Çok ortaklı uluslararası konsorsiyumlar tarafından sunulacak proje önerilerinin destekleneceği çağrıya göre iki aşamalı başvuru süreci gerçekleştirilecek.

Uluslararası hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra desteklenmeye hak kazandığı açıklanan projeler, ortaklığa katılan ülkelerin ulusal fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecek.

İlk aşama uluslararası proje başvuruları 14 Kasım'a kadar alınacak. TÜBİTAK, programa katılan ülkeler, ortak bulma platformu, uluslararası bilgi günleri, çağrı takvimi, iletişim bilgileri gibi detaylar için TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı internet sayfasında bilgilendirme bölümü oluşturdu.

Buna göre, ortaklık çağrıları "Geçiş Yolları" temasında gruplandırıldı. 15 dakikalık şehirler, pozitif enerji bölgeleri ve döngüsel kent ekonomileri öncelikli proje alanları olarak belirlendi. Proje süresi en fazla 36 ayla sınırlandırıldı. Projeler 230 bin avroyu aşamayacak. Destek oranları projeyi sunan kurumlara göre yüzde 60 ila yüzde 100 arasında olacak. Kuruluşların personelden seyahate, danışmanlıktan makine ve teçhizat alımlarına kadar çeşitli gider kalemleri desteklenecek.

Türk araştırmacılar da katılabiliyor

Türk araştırmacılar da bu çağrı kapsamında "Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında desteklenecek. Türkiye'den yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sermaye şirketleri programa katılabiliyor.

TÜBİTAK, çağrı kapsamında bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, 17 Eylül'de de çevrim içi Ulusal Bilgilendirme Günü düzenlenecek. Etkinlikte, ortaklık yapısı, başvuru koşulları, dikkat edilmesi gerekenler, başarılı projeler için ipuçları, TÜBİTAK 1071 Programı ulusal başvuru süreçleri, bütçe ve ödeme detayları araştırmacılara aktarılacak.

Ufuk Avrupa Programı nedir?

AB 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa bilim ve yenilik faaliyetleri destekleniyor. AB'yi bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa'nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, sosyoekonomik model ve değerleri güçlendirmek programın ana hedefleri arasında yer alıyor.

Programın Türkiye'deki koordinasyonunu TÜBİTAK yürütüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Tübitak, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

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